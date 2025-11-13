Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутата Госдумы признали банкротом

Арбитраж Северной Осетии признал депутата Госдумы Роберта Кочиева банкротом.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания признал депутата Госдумы Роберта Кочиева банкротом в связи с его долгами, составляющими 653 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение было принято по заявлению банка «Солидарность», а в отношении парламентария введена процедура реструктуризации долгов. Согласно материалам дела, с которыми ознакомились журналисты, Кочиев выступал поручителем алкогольного производителя «Исток ЗШВ», также находящегося в процедуре банкротства с долгами на общую сумму более миллиарда рублей.

До этого Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд признал Роберта Кочиева и двух его сыновей конечными бенефициарами алкогольного завода «Ракурс», задолжавшего более 3,5 миллиарда рублей, напоминает агентство.

В Госдуму Кочиев был избран в составе федерального списка, выдвинутого КПРФ.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше