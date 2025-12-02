Депутат: Трамп стремится прекратить конфликт из-за появления у России стратегических партнеров

«Я уверен, что они и не догадаются в ближайшее время. Они слишком много вложили в то, чтобы нас стравить с Украиной. Не для того они нас туда втягивали, морозили наши активы. Чтобы создать проблемы Российской Федерации они решили свою экономику пустить под откос, всё что угодно лишь бы победить Россию. Но этого не будет — а они не понимают, а Трамп хорошо понимает. Если ему не удастся заключить этот мир, что возможно, то он оставит Евросоюз один на один с нами», — предположил депутат в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.