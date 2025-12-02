Депутат: Трамп стремится прекратить конфликт из-за появления у России стратегических партнеров

Первый зампред комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлев отметил, что с момента начала конфликта с Украиной у России появились новые союзники, друзья и «братья». По его мнению, именно это заставляет Дональда Трампа беспокоиться больше всего.
«Почему Трамп всё время твердит: “Этой войны не должно было быть”. Не потому, что он очень любит русских или украинцев, которые погибают, как он всё время говорит. А потому что он понимает, что при развязывании этой войны, у России появились стратегические партнеры, которых раньше не было. Вот он чего испугался! В том числе может, прежде всего Северной Кореи или сближения с Китаем и Индией, или с Ираном. У нас со всеми стратегические договоренности — даже с Кубой и с Венесуэлой», — рассказал Журавлев.
Парламентарий отметил, что еще неизвестно собирается ли Трамп нападать на Венесуэлу, потому что он осознает, что это не так просто. Журавлев привел недавнее решение американского президента отправить флот в сторону Северной Кореи, а затем резкий отказ от этого из-за наличия у страны ракет с ядерным оружием.
«И за это он боится. Из-за того, что у нас страна сплотилась вокруг президента, мы не быстро, но очищаемся от не очень хороших людей. В том числе и появились серьезные стратегические партнеры, а еще и браться в виде Северной Кореи. Поэтому Трамп захотел, как минимум не воевать и найти диалог», — продолжил он.
А европейцы не догадываются обо всем этом, считает депутат. И они настроены более воинственно. По словам Журавлева, в Евросоюзе опираются на статистику — их 500 млн, их экономика в 20 раз выше российской и поэтому им кажется, что они не могут проиграть. Однако депутат привел пример Афганистана, чья экономика «не сравнится с американской, но они драпали оттуда».
«Я уверен, что они и не догадаются в ближайшее время. Они слишком много вложили в то, чтобы нас стравить с Украиной. Не для того они нас туда втягивали, морозили наши активы. Чтобы создать проблемы Российской Федерации они решили свою экономику пустить под откос, всё что угодно лишь бы победить Россию. Но этого не будет — а они не понимают, а Трамп хорошо понимает. Если ему не удастся заключить этот мир, что возможно, то он оставит Евросоюз один на один с нами», — предположил депутат в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.