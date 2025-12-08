Депутат Ющенко: возмущение Мизулиной из-за блокировки Roblox необоснованно

Вскоре после этого Мизулина заявила о намерении направить в РКН письма и жалобы россиян по поводу введенных ограничений. По ее словам, в первую очередь это касается обращений, содержащих факты и аргументы. Она отметила, что множество подростков пишут ей после решения о блокировке Roblox. При этом каждый второй ребенок в возрасте 8−16 лет теперь хочет уехать из России.