Депутат Вассерман рассказал, стоит ли ждать «ядерную полночь»

— Я не знаю, действительно ли все сейчас настолько плохо, как они нарисовали, но не сомневаюсь, что отношения между США и РФ сейчас весьма далеки от идеала. Однако мне все-таки представляется, что реально эти взаимоотношения меняются к лучшему и паника в данном случае избыточна, — заключил Вассерман в беседе с Life.ru.