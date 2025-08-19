Депутат о ловушке: Трамп намерен вернуться к Холодной войне 2.0

«Трамп не является нашим другом — это надо понимать. У него свои интересы, он говорит совершенно искренне, для него первая — Америка. Мы помним его заявления о том, что он будет разрушать БРИКС, что он накажет тех, кто будет отказываться от доллара в качестве мировой резервной валюты. Но Трамп представляет собой другую партию. Партия, которая на нас напала, была партией агрессивной гибридной войны с Россией. Они искренне считали, что нас можно разрушить. Трамп увидел, что это невозможно. И он переводит, по сути дела, гибридную горячую войну в холодную. Противостояние и соревнование останутся, борьба останется, но она будет носить цивилизованный характер, как между Советским Союзом и США на последнем этапе существования», — резюмировал Исаев в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.