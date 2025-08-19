Депутат о ловушке: Трамп намерен вернуться к Холодной войне 2.0

В студии ведущие обсудили степень влияния президента США на Евросоюз и насколько последний готов прислушаться к требованиям Трампа. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев объяснил, почему американский президент думал, что российско-украинский конфликт будет завершить проще, чем оказалось в реальности.
«Я считаю, что здесь произошла одна ошибка. Он считал, что Соединенные Штаты Америки контролируют Зеленского, что он продолжает оставаться американской марионеткой. А выяснилось, что он марионетка английская. А это совсем другая история. Прежде чем добиться чего-то от Зеленского, Трампу надо было договориться с Великобританией», — рассказал Исаев.
Эксперт ответил на вопрос о том, выполнит ли Евросоюз то, что скажет Трамп, или станет саботировать. По мнению Исаева, несмотря на несогласие с Трампом, Европа его побаивается.
«Они кивнут головой, начнут на официальном уровне выполнять, но будут саботировать. Есть один очень четкий показатель их реального отношения к происходящему. Были официальные заявления, где они сказали: “Мы поддерживаем миротворческие усилия Трампа”. Но была реакция либеральной глобалистской печати, которая ими же контролируется. Эта реакция была похожа на бешенство после того, что произошло на Аляске. Поэтому их позиция, конечно же, выдается, но Трампа они побаиваются», — указал парламентарий.
Депутат уточнил: сейчас Трамп стал влиятельнее, несмотря на то что во время первого президентства его смогли ограничить.
«Тогда у него не было собственной команды и он опирался на старый аппарат республиканской партии неоконов (неоконсерваторов), которые в целом встроены в концепцию. Рубио как бы комиссар от них при Трампе. В целом Трамп сформировал свою команду. У него есть, на мой взгляд, достаточно четкий идеологический план. Он придерживается этого плана. Этот план заключается в одном: либеральное наступление на человечество захлебнулось. Почему-то не зашла ЛГБТ*-тема — хотя такая интересная. Почему-то народ не спешит менять товары на необеспеченные доллары. Россию почему-то не удалось сломать. В этом случае трубач сыграл отступление. Трамп олицетворяет собой отступление от глобалистской атаки к старому доброму американскому империализму. У него вполне продуманный план, продуманная концепция», — отметил Исаев.
Отмечалось, что раньше все говорили об агрессивной американской администрации Байдена, отправившейся в крестовый поход против нас, и европейцы были вынуждены подстраиваться под это. А сейчас выглядит, что они и есть те, кто хочет воевать. По мнению депутата, для Евросоюза конфликт напрямую связан с его существованием.
«Нынешние вожди Европы связали себя с Зеленским, и мир на условиях России будет для них гигантским моральным поражением. Во-вторых, представьте себе, что Россия вдруг исчезает в качестве врага. Это конец для Евросоюза, они зачем нужны? Если Прибалтика вступит в войну с Китаем, может быть, это кого-то развлечет ненадолго. Сейчас у них очевидный враг, которым они могут оправдывать свое существование, — это Россия, к войне с которой надо готовиться», — пояснил парламентарий.
Исаев дал понять, что не стоит ждать крепкой дружбы между США и РФ. По словам депутата, скорее возможен сценарий холодной войны, как при СССР.
«Трамп не является нашим другом — это надо понимать. У него свои интересы, он говорит совершенно искренне, для него первая — Америка. Мы помним его заявления о том, что он будет разрушать БРИКС, что он накажет тех, кто будет отказываться от доллара в качестве мировой резервной валюты. Но Трамп представляет собой другую партию. Партия, которая на нас напала, была партией агрессивной гибридной войны с Россией. Они искренне считали, что нас можно разрушить. Трамп увидел, что это невозможно. И он переводит, по сути дела, гибридную горячую войну в холодную. Противостояние и соревнование останутся, борьба останется, но она будет носить цивилизованный характер, как между Советским Союзом и США на последнем этапе существования», — резюмировал Исаев в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.
* Экстремистское движение, запрещенное в РФ.