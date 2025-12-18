Эксперт: использование Spotify в России означает спонсирование ВСУ

Для российских пользователей, даже несмотря на то что Spotify официально не работает в России с 2022 года, эта новость имеет прямое значение, так как каждый, кто обходит санкции через иностранные карты и VPN, косвенно финансирует военные программы, направленные против России. На этом фоне особенно остро встает вопрос: как регулировать подобные сервисы, если они формально не работают на нашей территории, но активно проникают в цифровое пространство через обходные схемы?