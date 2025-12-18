Эксперт: использование Spotify в России означает спонсирование ВСУ

В июле 2024 года австралийская группа King Gizzard and the Lizard Wizard удалила свою музыку со Spotify в знак протеста. Причина — инвестиции основателя стримингового гиганта Даниэля Эка в немецкий оборонный стартап Helsing, поставляющий ударные дроны Вооруженным силам Украины. Эк вложил в проект €600 млн через свой фонд Prima Materia, став основным инвестором в одну из самых агрессивных военных технологических компаний Европы.
Уже через два месяца на платформе появился так называемый артист King Lizard Wizard — на самом деле ИИ-подделка, стилизованная под оригинальную группу. Spotify мгновенно включил его в рекомендации для фанатов. Только после скандала в соцсетях сервис удалил фейковый аккаунт — но деньги за прослушивания уже остались у самой платформы. Никаких выплат авторам, никакой ответственности — только прибыль и дальнейшие инвестиции в военные технологии.
Как быть с Spotify
Для российских пользователей, даже несмотря на то что Spotify официально не работает в России с 2022 года, эта новость имеет прямое значение, так как каждый, кто обходит санкции через иностранные карты и VPN, косвенно финансирует военные программы, направленные против России. На этом фоне особенно остро встает вопрос: как регулировать подобные сервисы, если они формально не работают на нашей территории, но активно проникают в цифровое пространство через обходные схемы?
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов напомнил: основная ответственность за блокировку вредоносного контента ложится на Роскомнадзор, который действует исключительно по решениям прокуратуры.
Как еще бороться с врагом, который находится на своей собственной территории? Мы можем только бороться в рамках нашей юрисдикции, на территории Российской Федерации.
По его словам, Россия оказалась в сложной ситуации из-за исторической зависимости от западных цифровых сервисов. В качестве примера для подражания Свинцов привел Китай, где уже давно создан полный спектр национальных аналогов — от поисковиков до музыкальных стримингов. «Китай давно об этом позаботился. Нам надо делать то же самое», — заявил депутат.
Он подчеркнул, что долгосрочное решение проблемы лежит не в одних блокировках, а в создании конкурентоспособных отечественных продуктов. Однако без правовой базы это невозможно.
«Законодательство об искусственном интеллекте пока не разработано. Нет закона, который квалифицировал бы, что такое контент, созданный ИИ. Мы должны создать эту основу», — заключил Свинцов, добавив, что его комитет уже выносил эту тему на обсуждение.