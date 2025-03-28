Депутат сообщила о критической нехватке мест в домах престарелых в России

«Почему это важно? Потому что в домах престарелых не хватает мест катастрофически. Эта система подразумевает, что человек может оформить уход за своим старшим родственником и получать за это заработную плату. Мало того, государство еще научит, как ухаживать», — отметила депутат.
Она добавила, что в стране внедрена система долговременного ухода, которая, по указанию президента Владимира Путина, должна охватить 500 тысяч граждан к 2030 году.
Стенякина пояснила, что данная мера поддержки реализуется во всех регионах страны и на сегодняшний день охватывает более 170 тысяч человек.
Ранее в Госдуме рассказали, кому из россиян положены бесплатные путёвки в санаторий.