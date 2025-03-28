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Депутат сообщила о критической нехватке мест в домах престарелых в России

В России наблюдается острая нехватка мест в домах престарелых. Федеральной системой долговременного ухода планируется охватить 500 тыс. жителей. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Почему это важно? Потому что в домах престарелых не хватает мест катастрофически. Эта система подразумевает, что человек может оформить уход за своим старшим родственником и получать за это заработную плату. Мало того, государство еще научит, как ухаживать», — отметила депутат.

Она добавила, что в стране внедрена система долговременного ухода, которая, по указанию президента Владимира Путина, должна охватить 500 тысяч граждан к 2030 году.

Стенякина пояснила, что данная мера поддержки реализуется во всех регионах страны и на сегодняшний день охватывает более 170 тысяч человек.

Ранее в Госдуме рассказали, кому из россиян положены бесплатные путёвки в санаторий.