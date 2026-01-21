Депутат Слуцкий о форуме в Давосе: Макрон призвал Европу к крестовому походу против Трампа

Макрон в ходе выступления на 56-м Всемирном экономическом форуме в Давосе язвительно высказался в адрес президента США. Он обратил внимание на то, что в мире было зафиксировано 60 войн — и это рекордное количество, несмотря на число «улаженных» конфликтов. Президент Франции также заявил, что США пытаются ослабить Европу.
«Макрон, пряча глаза за темными очками, заявил о наступлении эпохи “мира без правил”. Выступив в Давосе на экономическом форуме, он фактически призвал Европу идти в крестовый поход против Трампа. Но кто виноват, господин Макрон, в том, что международное право вытесняется теперь “законом джунглей”? Не только Трамп, который, как хороший бизнесмен, извлекает выгоду из ситуации», — написал Слуцкий.
По словам депутата, Европа давно перевернула «мировую шахматную доску», передав свой суверенитет под протекторат США. По его словам, Россия годами предупреждала о рисках европейской безопасности и экономических последствиях «русофобской» политики Брюсселя.
«Россия предупреждала годами. И о возможном кризисе европейской безопасности, и об экономических рисках для европейцев от оголтело-русофобской политики Брюсселя, плетущегося в американском фарватере. Но евробюрократы только махали санкционной дубиной в запале “двойных стандартов” и, перезаряжая раз от раза парабеллум, снова стреляли себе в обе ноги», — продолжил он.
Слуцкий отметил, что «окно возможностей для здравого смысла» еще не закрыто. Он напомнил, что «Северный поток» всё еще в рабочем состоянии и может быть запущен. Слова депутата приводит EADaily.
«…Как может быть разблокировано и экономическое сотрудничество (разумеется, на выгодных для России условиях). Однако для этого нужны политическая воля, поворот в сознании европейских элит или… смена самих этих элит на национально-ориентированные силы. Вопрос: что произойдет быстрее?» — добавил Слуцкий.
Ранее западные СМИ пытались найти объяснение тому факту, что Макрон выступал в солнцезащитных очках. По официальной версии у него лопнул сосуд в глазу, однако некоторые журналисты припоминают недавние выяснения отношений политика с женой.