Депутат Слуцкий о форуме в Давосе: Макрон призвал Европу к крестовому походу против Трампа

«Макрон, пряча глаза за темными очками, заявил о наступлении эпохи “мира без правил”. Выступив в Давосе на экономическом форуме, он фактически призвал Европу идти в крестовый поход против Трампа. Но кто виноват, господин Макрон, в том, что международное право вытесняется теперь “законом джунглей”? Не только Трамп, который, как хороший бизнесмен, извлекает выгоду из ситуации», — написал Слуцкий.