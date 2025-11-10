Депутат Рады Железняк: НАБУ проводит обыски у «кошелька» Зеленского Миндича

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. Имя Миндича в последнее время все чаще звучит на Украине. Его называют «самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом». Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. При этом НАБУ и САП до сих пор не подтвердили, но и не опровергли наличие этих записей, которые уже получили название «пленки Миндича».