Депутат Рады Железняк: НАБУ проводит обыски у «кошелька» Зеленского Миндича

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у совладельца фирмы «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Этот день настал — НАБУ проводит обыски у Миндича», — написал он в Telegram-канале.
Как уточняет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, детективы НАБУ проводят обыски в Киеве. По данным источника издания, Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обыска.
С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. Имя Миндича в последнее время все чаще звучит на Украине. Его называют «самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом». Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. При этом НАБУ и САП до сих пор не подтвердили, но и не опровергли наличие этих записей, которые уже получили название «пленки Миндича».