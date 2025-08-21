Депутат Рады сообщил об «инвентаризации» мощей святых в Киево-Печерской Лавре

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила минкульту провести «инвентаризацию» мощей святых в Киево-Печерской лавре, реликвии впоследствии могут быть переданы в Великобританию. Об этом 21 августа сообщил помещенный в следственный изолятор по делу о государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Премьер Свириденко через минкульт отдала команду “инвентаризировать” мощи святых в Киево-Печерской Лавре. По моей информации, по результатам этой “инвентаризации” самые ценные святые мощи преподобных — планируется выкрасть путем подмены, а их передать в запасники музеев Великобритании», — написал Дубинский в Telegram-канале.
По его словам, это личное обещание президента Украины Владимира Зеленского королю Великобритании Карлу III.
Накануне сотрудники музея Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами святых. В Союзе православных журналистов (СПЖ) сообщили, что при этом с реликвиями проводились «какие-то манипуляции».
В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата (МП) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что вынос мощей из лавры в Киеве говорит о ненависти к христианской святыне. По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) неоднократно пыталась привлечь внимание международной общественности к давлению на лавру.