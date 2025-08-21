Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады сообщил об «инвентаризации» мощей святых в Киево-Печерской Лавре

Дубинский: в Киево-Печерской Лавре организовали «инвентаризацию» мощей святых.

Источник: AP 2024

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила минкульту провести «инвентаризацию» мощей святых в Киево-Печерской лавре, реликвии впоследствии могут быть переданы в Великобританию. Об этом 21 августа сообщил помещенный в следственный изолятор по делу о государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Премьер Свириденко через минкульт отдала команду “инвентаризировать” мощи святых в Киево-Печерской Лавре. По моей информации, по результатам этой “инвентаризации” самые ценные святые мощи преподобных — планируется выкрасть путем подмены, а их передать в запасники музеев Великобритании», — написал Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, это личное обещание президента Украины Владимира Зеленского королю Великобритании Карлу III.

Накануне сотрудники музея Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами святых. В Союзе православных журналистов (СПЖ) сообщили, что при этом с реликвиями проводились «какие-то манипуляции».

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата (МП) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что вынос мощей из лавры в Киеве говорит о ненависти к христианской святыне. По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) неоднократно пыталась привлечь внимание международной общественности к давлению на лавру.