Депутат Рады сообщил об «инвентаризации» мощей святых в Киево-Печерской Лавре

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата (МП) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что вынос мощей из лавры в Киеве говорит о ненависти к христианской святыне. По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) неоднократно пыталась привлечь внимание международной общественности к давлению на лавру.