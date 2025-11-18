Депутат Рады сообщил, что суд арестовал экс-вице-премьера Чернышова

По информации украинского издания «Зеркало недели», прокурор во время заседания рассказал, что встречи сотрудников бэк-офиса Тимура Миндича и Чернышова для конспирации называли «интеллектуальным клубом». За время работы этого офиса бывший вице-премьер получил 1,2 миллиона долларов и 96 тысяч евро. Деньги, по данным обвинения, передавались через жену Чернышева Светлану, которая на пленках фигурирует как «Профессор». При этом сам Чернышов заявил, что с большинством фигурантов дела не знаком.