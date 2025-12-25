В июле 2023 года Зеленский подписал закон о праздновании Рождества на Украине по новоюлианскому календарю — 25 декабря вместо 7 января. 24 декабря кабмин Украины согласовал указ Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Накануне Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине.