МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский осуществляет геноцид украинского народа и осознанно уничтожает православие на Украине, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленский несёт это бесовское знамя лучше и последовательнее всех. Он исполняет эту роль максимально точно. Он устроил открытый геноцид украинского народа. Он системно и сознательно уничтожает православных христиан. Он постоянно говорит о смерти, потому что это и есть его сущность», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Как убежден депутат, Зеленский является кульминацией истории независимой Украины, которую парламентарий сравнивает с культом, поклоняющимся смерти.
«Зеленский — это не случайность. Это венец. Это финал той цепочки событий, которые происходили на Украине с 1991 года… Вот почему всё происходящее — не хаос и не случайность. Это последовательная, выстроенная система смыслов, направленных против Христа, против вечности, против жизни», — написал Дмитрук.
В июле 2023 года Зеленский подписал закон о праздновании Рождества на Украине по новоюлианскому календарю — 25 декабря вместо 7 января. 24 декабря кабмин Украины согласовал указ Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Накануне Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить «контрразведывательные мероприятия»: обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом «физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины». С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.