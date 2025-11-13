Депутат Рады Гончаренко обратился к СБУ для проверки связи Зеленского с Миндичем

«Требую проверить связи Зеленского с Миндичем. Официально обратился к генпрокурору и главе СБУ», — написал он в своем Telegram-канале. По словам парламентария, речь идет не только о коррупции, но и «о системном влиянии гражданина Израиля Тимура Миндича» на Зеленского. «Миндич не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности. Это уже вопрос возможной государственной измены и национальной безопасности», — подчеркнул депутат.