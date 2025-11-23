Депутат Рады Гончаренко: НАБУ подготовило обвинение против Умерова

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы имел псевдоним Али-Баба.