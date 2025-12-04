Популярные темы
Депутат Рады Безуглая заявила о «дырах» в украинской ПВО

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила о существовании уязвимостей в украинской системе противовоздушной обороны, которые позволяют, по её словам, российским беспилотникам беспрепятственно проникать на территорию страны по определённым маршрутам.

Источник: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

«В нашей противовоздушной обороне всё ещё есть значительные пробелы, которые позволяют российским дронам беспрепятственно перемещаться по некоторым устойчивым маршрутам», — заявила Безуглая во время выступления в украинском парламенте.

В конце ноября министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил украинское руководство о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные и достаточные поставки оружия и систем ПВО для защиты всей украинской инфраструктуры.

На этой неделе Служба внешней разведки РФ заявила, что мобильные группы противовоздушной обороны Украины и находящиеся в её распоряжении немногочисленные истребители F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей.