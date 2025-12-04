Депутат Рады Безуглая заявила о «дырах» в украинской ПВО

«В нашей противовоздушной обороне всё ещё есть значительные пробелы, которые позволяют российским дронам беспрепятственно перемещаться по некоторым устойчивым маршрутам», — заявила Безуглая во время выступления в украинском парламенте.
В конце ноября министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил украинское руководство о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные и достаточные поставки оружия и систем ПВО для защиты всей украинской инфраструктуры.
На этой неделе Служба внешней разведки РФ заявила, что мобильные группы противовоздушной обороны Украины и находящиеся в её распоряжении немногочисленные истребители F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей.