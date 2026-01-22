Популярные темы
Депутат призвал обучать проблемных детей на шахтеров и водителей

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов назвал возможные способы предотвращения насилия в учебных заведениях. В частности, он предложил направлять проблемных детей в коррекционные школы и обучать их на шахтеров и водителей.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Свинцов подчеркнул, что для предотвращения нападений в учебных заведениях нужен комплексный подход. Он отметил, что нужно усилить охрану зданий с помощью сотрудников Росгвардии. Также депутат отметил, что детям нужна психологическая помощь, направленная на выявление проблем с раннего возраста.

«Мы неоднократно предлагали усилить охрану школ, раз. Второе, мы предлагали сделать обязательным регулярное, не реже чем два раза в год, тестирование всех школьников профессиональными психологами», — заявил Свинцов.

В случаях с трудными подростками депутат предлагает более радикальные меры — определение в коррекционные школы. Он подчеркнул, что это должно распространяться и на коренных жителей РФ, и на мигрантов.

«Вот если эти подростки сложные, еще раз подчеркну, любые подростки, то с ними надо отдельно. Возможно, это даже перевод их в коррекционные школы с более таким требовательным уровнем образования и уровнем дисциплины», — сказал депутат.

Потом он предлагает обучать таких школьников на шахтеров, водителей и прочие специальности, не требующие углубленного знания предметов.

Ранее мы рассказывали, что в Нижнекамске подросток ворвался в свой лицей с ножом. Он ранил уборщицу, разбросал петарды и пострадал сам. По предварительной версии, у него мог случиться нервный срыв из-за гибели подруги.

