Депутат призвал обучать проблемных детей на шахтеров и водителей

Свинцов подчеркнул, что для предотвращения нападений в учебных заведениях нужен комплексный подход. Он отметил, что нужно усилить охрану зданий с помощью сотрудников Росгвардии. Также депутат отметил, что детям нужна психологическая помощь, направленная на выявление проблем с раннего возраста.
«Мы неоднократно предлагали усилить охрану школ, раз. Второе, мы предлагали сделать обязательным регулярное, не реже чем два раза в год, тестирование всех школьников профессиональными психологами», — заявил Свинцов.
В случаях с трудными подростками депутат предлагает более радикальные меры — определение в коррекционные школы. Он подчеркнул, что это должно распространяться и на коренных жителей РФ, и на мигрантов.
«Вот если эти подростки сложные, еще раз подчеркну, любые подростки, то с ними надо отдельно. Возможно, это даже перевод их в коррекционные школы с более таким требовательным уровнем образования и уровнем дисциплины», — сказал депутат.
Потом он предлагает обучать таких школьников на шахтеров, водителей и прочие специальности, не требующие углубленного знания предметов.
Ранее мы рассказывали, что в Нижнекамске подросток ворвался в свой лицей с ножом. Он ранил уборщицу, разбросал петарды и пострадал сам. По предварительной версии, у него мог случиться нервный срыв из-за гибели подруги.