Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности

Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель. Росреестр ранее подготовил законопроект, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет с момента приобретения. При этом глава ведомства Олег Скуфинский уточнял в интервью РИА Новости, что документ не предполагает прекращения прав на землю, а только уточняет действующие нормы. Возможность изъятия неиспользуемых земель в законодательстве РФ существует с 1995 года, а административная ответственность за неиспользование земельных участков для строительства — с 2005 года.