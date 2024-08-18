Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности

Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель. Росреестр ранее подготовил законопроект, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет с момента приобретения. При этом глава ведомства Олег Скуфинский уточнял в интервью РИА Новости, что документ не предполагает прекращения прав на землю, а только уточняет действующие нормы. Возможность изъятия неиспользуемых земель в законодательстве РФ существует с 1995 года, а административная ответственность за неиспользование земельных участков для строительства — с 2005 года.
«Садоводам и дачникам в свете разработки изменений в законодательстве, касающихся признаков заброшенности земельных участков, будет полезен ряд практических и экономичных советов по приведению участка в порядок. Эти рекомендации помогут избежать проблем с законом и спасти участок от признаков заброшенности, не прибегая к дорогостоящим услугам», — сказал он РИА Новости.
По его словам, следует понимать, что основная цель — продемонстрировать активное использование участка и заботу о нем. Ключевой момент — это регулярность визитов и работ на участке, проведение минимальных работ по поддержанию порядка.
«Начнем с самого простого и эффективного способа — борьбы с сорняками и зарослями. Регулярное скашивание травы — это не только эстетически приятно, но и юридически значимо. Приобретите недорогую ручную косу или бюджетный триммер. Косите траву хотя бы раз в месяц в сезон, уделяя особое внимание границам участка и видимым с дороги местам», — посоветовал Гаврилов.
Парламентарий добавил, что также важный аспект — уборка мусора и ликвидация захламления.
«Организуйте семейный “субботник”, привлеките детей и внуков. Это не только сэкономит деньги, но и станет отличным поводом для семейного времяпрепровождения», — сказал Гаврилов.
По словам депутата, важно также поддерживать в надлежащем состоянии садовый домик на участке. А если садовод не планирует выращивать богатый урожай, то нужно посадите хотя бы несколько неприхотливых культур: картофель, кабачки, тыквы.
«Если ваш участок заболочен или требует серьезных работ по улучшению, не отчаивайтесь. Закон дает вам три года на проведение подготовительных мероприятий. Начните с малого — выкопайте дренажные канавы, постепенно засыпайте низины. Ведите журнал проводимых работ — это может пригодиться при проверках», — заключил депутат.