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Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владельцам садовых участков, которые подпадают под разрабатываемые правительством критерии неиспользованной земли, нужно начать подготовительные мероприятия и вести журнал работ, он пригодится при проверках, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ»).

Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель. Росреестр ранее подготовил законопроект, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет с момента приобретения. При этом глава ведомства Олег Скуфинский уточнял в интервью РИА Новости, что документ не предполагает прекращения прав на землю, а только уточняет действующие нормы. Возможность изъятия неиспользуемых земель в законодательстве РФ существует с 1995 года, а административная ответственность за неиспользование земельных участков для строительства — с 2005 года.

«Садоводам и дачникам в свете разработки изменений в законодательстве, касающихся признаков заброшенности земельных участков, будет полезен ряд практических и экономичных советов по приведению участка в порядок. Эти рекомендации помогут избежать проблем с законом и спасти участок от признаков заброшенности, не прибегая к дорогостоящим услугам», — сказал он РИА Новости.

По его словам, следует понимать, что основная цель — продемонстрировать активное использование участка и заботу о нем. Ключевой момент — это регулярность визитов и работ на участке, проведение минимальных работ по поддержанию порядка.

«Начнем с самого простого и эффективного способа — борьбы с сорняками и зарослями. Регулярное скашивание травы — это не только эстетически приятно, но и юридически значимо. Приобретите недорогую ручную косу или бюджетный триммер. Косите траву хотя бы раз в месяц в сезон, уделяя особое внимание границам участка и видимым с дороги местам», — посоветовал Гаврилов.

Парламентарий добавил, что также важный аспект — уборка мусора и ликвидация захламления.

«Организуйте семейный “субботник”, привлеките детей и внуков. Это не только сэкономит деньги, но и станет отличным поводом для семейного времяпрепровождения», — сказал Гаврилов.

По словам депутата, важно также поддерживать в надлежащем состоянии садовый домик на участке. А если садовод не планирует выращивать богатый урожай, то нужно посадите хотя бы несколько неприхотливых культур: картофель, кабачки, тыквы.

«Если ваш участок заболочен или требует серьезных работ по улучшению, не отчаивайтесь. Закон дает вам три года на проведение подготовительных мероприятий. Начните с малого — выкопайте дренажные канавы, постепенно засыпайте низины. Ведите журнал проводимых работ — это может пригодиться при проверках», — заключил депутат.