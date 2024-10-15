Депутат показал цены в столовой Госдумы

Из чека следует, что обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей.
За суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы депутат заплатил 140 рублей, за картофельное пюре — 100 рублей, за биточек домашний из курицы — 190 рублей, за помидор — 35 рублей за одну штуку, а за огурец — 37 рублей за штуку. Напиток плодово-ягодный стоил 70 рублей, хлеб Дарницкий — 5 рублей за кусок.
«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей», — рассказал агентству Хамитов.
По его словам, подобные провокации появляются примерно раз в год, их суть в том, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.