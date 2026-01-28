Депутат: почему закон о гражданстве с судимостью может лишить Россию сторонников

Запрет без разбора
Согласно проекту поправок в законы «О гражданстве РФ» и «О правовом положении иностранных граждан», наличие неснятой или непогашенной судимости за пределами России станет безусловным основанием для отказа в получении ВНЖ и гражданства. Проверка «обстоятельств дела» или «тяжести преступления» проводиться не будет. Если судимость есть и она соответствует составу преступления по УК РФ, последует автоматический отказ. Эта же норма позволит аннулировать уже выданные РВП, ВНЖ или даже гражданство, если факт судимости вскроется позднее.
Претендующие на долгое проживание в России должны будут предоставить справку об отсутствии (или наличии) судимости, выданную компетентным органом страны гражданства. Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, документ должен быть «свежим» — не старше трех месяцев на момент подачи заявления. От этого освобождены только дети младше 14 лет.
Для граждан Украины сделано временное послабление: им предоставлен переходный период сроком на два года, в течение которого требование о справке применяться не будет. Это связано со «сложностями с получением», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это дает украинцам уникальное окно возможностей для оформления документов по старым правилам.
Инициатива призвана создать дополнительный фильтр и не допускать в страну лиц с криминальным прошлым. Однако эксперты уже указывают на возможные коллизии. Так, под ограничения могут попасть, например, политзаключенные из стран СНГ или участники пророссийских движений на Украине, осужденные по «антигосударственным» статьям. Как система будет отличать такие случаи от общеуголовных — в тексте законопроекта не уточняется.
Преграда для своих
«С одной стороны, совершенно разумная идея — сделать барьер для въезда в страну тем, кто имеет криминальное прошлое в других государствах. Есть обоснованные опасения, что некоторые режимы заинтересованы в том, чтобы их маргиналы и радикалы уезжали. Поэтому нельзя позволять России становиться для них “щедрой душой” и пристанищем», — пояснил свою позицию депутат в беседе с ВФокусе Mail.
По его мнению, главный недостаток законопроекта — его абсолютная жесткость и негибкость. «Он не делает различий между уголовным рецидивистом и человеком, получившим судимость за политическую позицию, — подчеркивает Матвеев. — Мы рискуем совершить стратегическую ошибку, оттолкнув тех, кто страдал за правду и за Россию».
Парламентарий приводит конкретные примеры. Первый — судьба казахского правозащитника Ермека Тайчибекова, отбывающего 14-летний срок за свою пророссийскую позицию. «Это человек, которого преследовали именно за защиту русскоязычных и за союз с Россией. Сегодня мы формально говорим, что не можем вмешиваться, так как он гражданин Казахстана. А после принятия этого закона мы сами поставим ему пожизненный заслон, потому что у него будет судимость», — разъяснил депутат.
Второй пример — участники пророссийских движений на Украине, осужденные по «антигосударственным» статьям еще до 2022 года. «Это люди, которые получили судимости на Украине за антимайдановскую деятельность, за свои взгляды. Они — наши. Но по букве нового закона они тоже попадают под запрет», — отметил он.
Решение проблемы, по мнению Матвеева, лежит в создании механизма исключений. Он предлагает дополнить законопроект нормой, дающей право президенту в индивидуальном порядке предоставлять гражданство лицам, чья судимость признана полученной по политическим мотивам или в связи с защитой интересов России и ее граждан.
«Это не “лазейка”, а справедливая мера. Мы должны юридически отделить уголовников от тех, кто пострадал за общие с нами ценности. Я пока не готов сказать, как это идеально сформулировать, но работа над такой поправкой обязательна», — заключил депутат.