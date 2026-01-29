Депутат: как новый приказ Минздрава отразится на работе врачей

Именно поэтому, как подчеркнул Куринный, «действие приказа длится один год». Этот срок, по его словам, является тактической паузой, которая преследует две цели. С одной стороны, может получится кого-нибудь уговорить за это время пройти аккредитацию, предложив для них более гибкие форматы подготовки или разъяснив необходимость этого шага. С другой стороны, за этот год подтянутся выпускники с обязательной отработкой, которые в рамках новых образовательных стандартов будут обязаны работать в системе здравоохранения. Эти молодые кадры, как выразился депутат, и должны «“заткнуть” существующую кадровую дыру, постепенно замещая уходящих специалистов».