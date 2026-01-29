Депутат: как новый приказ Минздрава отразится на работе врачей

Ответ на системный сбой
Минздрав России ввел временные правила, позволяющие значительному числу медицинских и фармацевтических работников легально трудиться в 2026 году без прохождения обязательной аккредитации. Опубликованный приказ вступает в силу 27 января и будет действовать до 1 января 2027 года, предоставляя системе здравоохранения и самим специалистам временную передышку.
Это решение стало ответом на кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг процедуры аккредитации в конце 2025 года. После снятия «ковидного» моратория, который действовал с 2020 года, тысячи медработников, чьи свидетельства об аккредитации массово истекали, столкнулись с огромными очередями и техническими сбоями в Федеральном аккредитационном центре (ФАЦ). Новый приказ призван снять это административное давление.
Минздрав предоставляет возможность легально работать в 2026 году не только врачам с недавно истекшими сертификатами, но и более широкому кругу специалистов. В первую очередь, это коснется тех, чье базовое образование формально не считается медицинским или фармацевтическим, но кто уже трудился в системе здравоохранения в прошлом году. Если такой сотрудник соответствует установленным квалификационным требованиям или профессиональным стандартам для своей должности, он получит право продолжить работу.
Особое внимание уделено опытным практикам, которые многие годы успешно работают в медицине, не имея при этом профильного диплома. Для них предусмотрен отдельный путь: при стаже непрерывной работы более пяти лет по своей специальности и наличии документа о профессиональной переподготовке, они также смогут трудиться без срочной аккредитации.
Кроме того, приказ детально описывает порядок привлечения кадров в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В подобных обстоятельствах для помощи в операционных и отделениях анестезиологии могут быть оперативно задействованы студенты старших курсов медицинских вузов, а также дипломированные врачи и опытные медсёстры со средним образованием. Для этого им будет необходимо в срочном порядке пройти сокращенный курс специальной подготовки и работать под постоянным контролем старшего медицинского персонала.
Год на уговоры
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя новый приказ Минздрава, охарактеризовал его как «вынужденную меру», продиктованную острой кадровой ситуацией в системе здравоохранения. По его мнению, основная задача документа — «задержать на работе в основном пенсионеров, которые не хотят переучиваться и сдавать аккредитацию по новым правилам». Он отметил, что сопротивление этой группы специалистов связано со сложностью и психологической нагрузкой нового формата проверки квалификации, который кардинально отличается от привычной системы сертификатов.
Именно поэтому, как подчеркнул Куринный, «действие приказа длится один год». Этот срок, по его словам, является тактической паузой, которая преследует две цели. С одной стороны, может получится кого-нибудь уговорить за это время пройти аккредитацию, предложив для них более гибкие форматы подготовки или разъяснив необходимость этого шага. С другой стороны, за этот год подтянутся выпускники с обязательной отработкой, которые в рамках новых образовательных стандартов будут обязаны работать в системе здравоохранения. Эти молодые кадры, как выразился депутат, и должны «“заткнуть” существующую кадровую дыру, постепенно замещая уходящих специалистов».
Отдельно парламентарий подчеркнул, что данная временная мера ни в коем случае не снижает планку профессиональной ответственности. «Правовой статус медиков за это время никак не меняется. Они несут полную юридическую ответственность, — заявил Куринный. — Это означает, что как уголовная, так и гражданско-правовая ответственность за врачебные ошибки, неоказание помощи или ненадлежащее лечение наступает в полном объеме, вне зависимости от того, аккредитован специалист или работает по временному разрешению. Пациенты и их права защищены в равной степени».
Именно это и служит ключевой гарантией безопасности пациентов в этот переходный период, добавил депутат.