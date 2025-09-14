Депутат объяснил, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию 100 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию размером 100 тысяч рублей необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей ежемесячно до вычета налогов и трудиться не менее 53 лет. Об этом сообщил депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.
«Чтобы получать пенсию в 100 тыс. рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Максимум можно заработать 10 баллов в год при зарплате 230 тыс. рублей до вычета налогов», — пояснил парламентарий в разговоре с «РИА Новости».
Соответственно, чтобы обеспечить себе достойную пенсию россиянину нужно отработать 43 года до достижения им возраста выхода на пенсию, а затем еще 10 лет, когда будет к нему будет применяться премиальный коэффициент, удваивающий баллы.
Депутат напомнил, что в настоящее время в России высокие пенсии получают отдельные категории граждан, например, военные. В частности, при наличии выслуги в 35 лет они могут претендовать на пенсию в размере до 85% от оклада по должности и званию, а также надбавки за выслугу лет. К примеру, на пенсию в 100 тысяч рублей могут рассчитывать военные, которые зарабатывали 120 тысяч рублей.
Напомним, в России пенсия складывается из фиксированной и страховой части. Для получения страховой пенсии гражданам необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. В противном случае человек сможет получать лишь социальную пенсию.