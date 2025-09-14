Популярные темы
Депутат объяснил, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию 100 тысяч рублей

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин объяснил, при каких условиях россияне могут рассчитывать на пенсию 100 тысяч рублей.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Чтобы получать пенсию размером 100 тысяч рублей необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей ежемесячно до вычета налогов и трудиться не менее 53 лет. Об этом сообщил депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

«Чтобы получать пенсию в 100 тыс. рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Максимум можно заработать 10 баллов в год при зарплате 230 тыс. рублей до вычета налогов», — пояснил парламентарий в разговоре с «РИА Новости».

Соответственно, чтобы обеспечить себе достойную пенсию россиянину нужно отработать 43 года до достижения им возраста выхода на пенсию, а затем еще 10 лет, когда будет к нему будет применяться премиальный коэффициент, удваивающий баллы.

Депутат напомнил, что в настоящее время в России высокие пенсии получают отдельные категории граждан, например, военные. В частности, при наличии выслуги в 35 лет они могут претендовать на пенсию в размере до 85% от оклада по должности и званию, а также надбавки за выслугу лет. К примеру, на пенсию в 100 тысяч рублей могут рассчитывать военные, которые зарабатывали 120 тысяч рублей.

Напомним, в России пенсия складывается из фиксированной и страховой части. Для получения страховой пенсии гражданам необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. В противном случае человек сможет получать лишь социальную пенсию.