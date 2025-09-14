Депутат объяснил, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию 100 тысяч рублей

Депутат напомнил, что в настоящее время в России высокие пенсии получают отдельные категории граждан, например, военные. В частности, при наличии выслуги в 35 лет они могут претендовать на пенсию в размере до 85% от оклада по должности и званию, а также надбавки за выслугу лет. К примеру, на пенсию в 100 тысяч рублей могут рассчитывать военные, которые зарабатывали 120 тысяч рублей.