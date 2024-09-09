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Депутат объяснил, как сдать квартиру с детскими долями

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что потребуется получить ряд разрешений.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с News.ru он отметил, что, если детям еще нет 14 лет, сделки от их имени совершают родители, усыновители или опекуны. Для этого обязательно получить предварительное разрешение органов опеки.

«Поскольку сдача квартиры считается выгодной сделкой для детей, опека обычно одобряет такие сделки», — сказал Никита Чаплин. Он отметил, что органы опеки выдают разрешение на сдачу недвижимости с долями малолетних в течение 15 дней. После этого заключается договор найма, где перечисляются все собственники квартиры, включая детей. Они получают свою долю арендной платы на банковский счет.

Без разрешения со стороны опеки заключенную сделку могут через суд признать недействительной, подчеркнул депутат. Дети смогут сами заключать договор аренды после того, как им исполнилось 14 лет.

Также Никита Чаплин рассказал, что по итогам года нужно заполнить налоговые декларации от имени детей-совладельцев квартиры и уплатить НДФЛ в размере 13% от доходов детей.

Есть целый ряд мошеннических схем с арендой жилья. Ранее эксперт назвал признаки, которые позволят отличить добросовестного арендодателя от афериста.