Депутат объяснил, как сдать квартиру с детскими долями

«Поскольку сдача квартиры считается выгодной сделкой для детей, опека обычно одобряет такие сделки», — сказал Никита Чаплин. Он отметил, что органы опеки выдают разрешение на сдачу недвижимости с долями малолетних в течение 15 дней. После этого заключается договор найма, где перечисляются все собственники квартиры, включая детей. Они получают свою долю арендной платы на банковский счет.