Депутат Милонов рассказал о тренде на скуфов среди россиянок

«Я бы сказал, это некий сиюминутный тренд модный. Ну, потому что скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни. Понятно, скорее всего, он с недвижимостью, с каким-то бизнесом, в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съемной квартирой и кредитом на BMW», — сказал парламентарий.