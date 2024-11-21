Депутат Милонов рассказал о тренде на скуфов среди россиянок

Молодые россиянки все чаще стали выбирать состоявшихся в жизни мужчин. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о тренде на скуфов среди девушек.
По его словам, россиянкам надоели «бестолковые, симпатичные и молодые» парни.
«Я бы сказал, это некий сиюминутный тренд модный. Ну, потому что скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни. Понятно, скорее всего, он с недвижимостью, с каким-то бизнесом, в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съемной квартирой и кредитом на BMW», — сказал парламентарий.
Также депутат назвал такие ситуации противоестественными и сравнил их с неравными браками.
«Но у нас же любят всякие экзотические вещи: карликовых собачек, защищать китов. Вот любят скуфов теперь», — добавил Милонов.
Ранее Милонов заявил, что нет ничего плохого в существовании альтушек и скуфов, поэтому призвал не запрещать их, а помочь им найти друг друга. Он также считает, что каждая альтушка мечтает найти своего скуфа. По его мнению, девушкам нужен мужчина с пышными усами, бородой и сильными руками, который умеет менять краны, прибивать полки и объяснять политические моменты.