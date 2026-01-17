Депутат Матвеев: «за пять лет Москва потратила на лечение мигрантов 5 млрд рублей»

Пакет из трех законов, внесенный под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, ставит целью «прозрачность и безупречную достоверность» медицинского освидетельствования мигрантов. Время на первичный медосмотр сокращается с 90 до 30 дней с момента въезда с обязательным ежегодным повтором. Все медицинские заключения должны вноситься в единую государственную систему (ЕГИСЗ) и автоматически направляться в МВД. При выявлении у мигранта опасной инфекции на любом этапе (даже после осмотра) медучреждение обязано в тот же день уведомить Роспотребнадзор и МВД для немедленной депортации.