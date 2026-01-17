Депутат Матвеев: «за пять лет Москва потратила на лечение мигрантов 5 млрд рублей»

Депортация, штрафы и сроки
Пакет из трех законов, внесенный под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, ставит целью «прозрачность и безупречную достоверность» медицинского освидетельствования мигрантов. Время на первичный медосмотр сокращается с 90 до 30 дней с момента въезда с обязательным ежегодным повтором. Все медицинские заключения должны вноситься в единую государственную систему (ЕГИСЗ) и автоматически направляться в МВД. При выявлении у мигранта опасной инфекции на любом этапе (даже после осмотра) медучреждение обязано в тот же день уведомить Роспотребнадзор и МВД для немедленной депортации.
Кроме того, из процесса исключаются посредники. Теперь медицинское освидетельствование будет проводить исключительно организация, уполномоченная регионом, а все расходы по этой процедуре лягут на самих иностранных граждан.
Для клиник вводятся штрафы до 1 млн рублей за нарушения. За использование поддельной медсправки грозит до 4 лет колонии, а если подделка привела к массовому заражению — до 8 лет лишения свободы. Как заявила Яровая, это должно «перекрыть рынок серых услуг» и «пресечь незаконную деятельность посредников».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты по миграции получат приоритет при рассмотрении. Документы уже направлены в профильные комитеты — по делам СНГ и по государственному строительству.
Инициативы были подготовлены по его поручению в рамках реализации Стратегии национальной безопасности. Правительство, Верховный суд и все силовые ведомства поддержали проекты без замечаний, что, по словам Яровой, свидетельствует о проделанной «большой работе». Авторами трех законов выступили 427 депутатов, включая самого Володина. Поправки планируется внести в законы «О правовом положении иностранных граждан», Уголовный и Административный кодексы.
Первый шаг
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, один из соавторов законопроекта, подтвердил, что инициатива — прямой ответ на угрозу здоровью нации.
«Это очень важный пакет законов. Не секрет, что распространение многих заболеваний, вспышки определенных инфекционных заболеваний, которые в России были в последние годы, связаны с мигрантами. То есть именно они с собой и привозят эти болезни», — заявил он в разговоре с ВФокусе Mail.
По мнению Матвеева, пакет инициатив «неполноценный», поскольку в него не вошло его ключевое предложение — требование к мигрантам иметь на границе российский полис медстрахования. Он привел данные, иллюстрирующие масштаб финансовой нагрузки на систему здравоохранения.
Например, из бюджетов медицинских учреждений Самарской области, которую я представляю, за пять лет 400 млн рублей было потрачено на медицинскую помощь мигрантам. Насколько я знаю, Ии бюджета Санкт-Петербурга более 1 млрд рублей за пять лет, из бюджета Москвы — более 5 млрд рублей, — подчеркнул парламентарий.
Позиция Матвеева указывает на то, что нынешний закон — лишь первый шаг. Он предложил принципиально иной подход: проверять здоровье мигрантов еще до их въезда в Россию.
«Крайне важно, чтобы те мигранты, которые имеют какую-то опасную болезнь, вообще не проникали через границу, — заявил депутат. — Для этого нужно проводить эти медосмотры в странах, откуда они уезжают. Там должны быть соответствующие центры, сертифицированные российским государством».