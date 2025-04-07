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Депутат Матвеев: в РФ 600 тыс. детей иностранцев не учатся, Москва тратит на медицинский туризм 5 млрд рублей

Заместитель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в интервью для ВФокусе Mail рассказал о том, сколько Москва и регионы тратят на медицинский туризм мигрантов в России, почему особо тяжкие преступления детей мигрантов выросли на 82% по стране и что нужно изменить, чтобы начать решать эти проблемы.

Елена Ладилова
Автор ВФокусе Mail
Депутаты Госдумы РФ от партии КПРФ Михаил Матвеев
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Парламентарий поговорил о проблемах неконтролируемой миграции, отсутствии у приезжающих в Россию иностранцев из республик СНГ медицинского полиса, за счет чего в России процветает медицинский и родовой туризм для мигрантов, траты на который не компенсируются российским поликлиникам и больницам. Сколько тратят регионы на эти цели, парламентарий выяснил самостоятельно, получив ответы на запросы из 84 регионов.

Депутат напомнил о международной практике, в том числе мусульманских стран, по контролю и допускам нарушителей законов, о существующих моделях перераспределения мигрантских потоков.

Источник: Государственная Дума

Михаил Матвеев отметил, что международные программы по переселению граждан СНГ в Россию преследуют цель помощи бывшим республикам СССР, спасают их от бедности, но совсем не заинтересованы в процветании России и ассимиляции приезжих на территории РФ, а значит, противоречат национальным интересам страны. К тому же эти программы действуют под патронажем США и Великобритании.