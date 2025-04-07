Депутат Матвеев: в РФ 600 тыс. детей иностранцев не учатся, Москва тратит на медицинский туризм 5 млрд рублей

Михаил Матвеев отметил, что международные программы по переселению граждан СНГ в Россию преследуют цель помощи бывшим республикам СССР, спасают их от бедности, но совсем не заинтересованы в процветании России и ассимиляции приезжих на территории РФ, а значит, противоречат национальным интересам страны. К тому же эти программы действуют под патронажем США и Великобритании.