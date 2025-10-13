Депутат: почему депортация мигрантов не работает в условиях безвизового режима с республиками Средней Азии

Первые результаты
По данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц числилось 770 тысяч человек. Этот реестр включает мигрантов, у которых отсутствуют необходимые документы для получения миграционного статуса или гражданства, не оформлена регистрация по месту пребывания, нарушены сроки обязательных процедур — например, ежегодного медицинского обследования или дактилоскопии, а также не продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.
Володин подчеркнул, что мигранты из реестра обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут выезда. В случае невыполнения требования их ждет принудительное выдворение, штраф и запрет на въезд в Россию минимум на пять лет. Также для них введен обновленный режим с усиленным контролем и значительными ограничениями гражданских прав. Таким лицам запрещено получать водительские удостоверения и управлять транспортными средствами, совершать сделки по покупке и продаже автомобилей и недвижимости, вступать в брак, открывать банковские счета, осуществлять денежные переводы и распоряжаться средствами на счетах.
«Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов», — написал Володин.
Пробелы контроля
Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, озвученные Володиным показатели говорят лишь о том, что около 5% от общего числа нелегальных мигрантов были высланы из страны за год.
«Реестр контролируемого пребывания мигрантов начал работать недавно, поэтому сейчас важно оценить динамику сокращения нелегальных мигрантов. Критерием эффективности станет снижение числа находящихся в реестре с текущих 755 тысяч человек до 500 или 400 тысяч к началу следующего года — это будет свидетельствовать о результативности мер», — пояснил депутат.
По словам парламентария, упрощение процедуры выдворения через решения МВД без суда не решает главной задачи — как найти мигрантов, глубоко интегрированных в «этническую экономику».
«Эти люди годами успешно избегают контроля, работая в теневом секторе, получая зарплату наличными, используя чужие документы для аренды жилья и покупок. Их уязвимость перед законом минимальна: они не покупают недвижимость, не оформляют браки в ЗАГСах, не приобретают билеты — все это делает их практически невидимыми для правоохранительной системы на протяжении многих лет», — отметил депутат.
Современные методы розыска, по оценке Матвеева, явно недостаточны. Технологические решения вроде приложения «Мигрант ID» эффективны только для вновь прибывающих законопослушных мигрантов, но бессильны против тех, кто уже давно находится в стране нелегально. Основными инструментами нахождения таких нарушителей закона остаются примитивные облавы и система доносов от добропорядочных граждан через открытый реестр.
Еще одна существенная проблема — ресурсный кризис. Нелегальные мигранты, несмотря на готовность покинуть страну, вынуждены подолгу содержаться в центрах временного содержания из-за отсутствия у государства средств на организацию их выезда.
«Парадоксально, но сами мигранты часто просят ускорить их депортацию, однако государство не всегда имеет возможность это сделать по финансовым и организационным причинам», — добавил Матвеев.
В качестве решений парламентарий предлагает рассмотреть систему депозитов при въезде или организацию принудительных работ для задержанных, чтобы они могли самостоятельно заработать на обратный билет.
Отдельно Матвеев затрагивает вопрос возможных ошибок системы, признавая, что небольшой процент людей может пострадать из-за бюрократических накладок — например, при просрочке продления патента всего на несколько дней. Но в целом он считает, что массового явления ошибок не существует, так как основания для включения в реестр достаточно конкретны — непродление трудового патента или отсутствие каких-то других законных оснований для нахождения в стране свыше 90 дней после въезда.
Фундаментальной же проблемой, препятствующей наведению порядка в миграционной сфере, депутат называет сохранение безвизового режима со странами Средней Азии и Закавказья. По его мнению, именно это создает системные сложности для контроля за миграционными потоками.