Депутат: почему депортация мигрантов не работает в условиях безвизового режима с республиками Средней Азии

Володин подчеркнул, что мигранты из реестра обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут выезда. В случае невыполнения требования их ждет принудительное выдворение, штраф и запрет на въезд в Россию минимум на пять лет. Также для них введен обновленный режим с усиленным контролем и значительными ограничениями гражданских прав. Таким лицам запрещено получать водительские удостоверения и управлять транспортными средствами, совершать сделки по покупке и продаже автомобилей и недвижимости, вступать в брак, открывать банковские счета, осуществлять денежные переводы и распоряжаться средствами на счетах.