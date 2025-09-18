Депутат Матвеев: почему в России трудно организовать модель возвратной миграции ОАЭ

Решетников предложил другую модель допуска мигрантов в РФ
В ходе пленарного заседания Всероссийской недели охраны труда в Сочи министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что Россия не готова строить экономику на постоянной зависимости от мигрантов, несмотря на дефицит трудовых ресурсов. По его словам, новая модель подразумевает более честный и справедливый подход в отношении иностранцев: «приехал, подработал, уехал». Эта система не предусматривает ввоз семей и обязательств по их дальнейшему обучению и интеграции.
Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев назвал это заявление неожиданным, поскольку именно экономический блок правительства традиционно лоббировал массовый завоз мигрантов, ссылаясь на нехватку рук, и блокировал ужесточение законодательных норм.
Депутат, пока нет оснований верить в глобальную смену стратегии, поскольку миллионы мигрантов продолжают бесконтрольно въезжать в страну благодаря безвизовому режиму со Средней Азией и Закавказьем. По его убеждению, для реальных перемен нужны нормативные акты — приказы или законы о въезде, выезде и трудоустройстве.
Матвеев отметил, что раньше даже МВД повторяло тезисы о необходимости завоза мигрантов в страну. Парламентарий предположил, что такое изменение в публичной риторике на самом высоком уровне могло быть вызвано общественным недовольством.
«Уровень протеста в отношении существующей миграционной политики достаточно высок. Это показала численность того же крестного хода, который прошел недавно в Москве, но сказать, что эти протестные настроения сильно беспокоят правительство, я не могу, — пояснил депутат. — Думские фракции состязаются друг с другом в преддверии предстоящих парламентских выборов, нарабатывают очки перед избирателями. А вот что нарабатывает господин Решетников, я не знаю, возможно, он решил карму себе немножечко улучшить», — скептически заявил ВФокусе Mail парламентарий.
Возвратная миграция
«Концепция возвратной миграции, успешно работающая в Южной Корее и странах Персидского залива, в России сталкивается пока что с непреодолимыми барьерами. Если в Корее миграция строится на принципах жесткого визового контроля и привязки работника к конкретному работодателю, то Россия сохраняет безвизовый режим со странами СНГ, позволяющий миллионам людей свободно въезжать на срок до 90 дней», — отметил Матвеев.
По его словам, поблема усугубляется масштабами неконтролируемой миграции. По данным МВД, в стране находятся около 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов, из которых лишь 200 тысяч посещают учебные заведения. При этом свыше 700 тысяч иностранцев прибывают в стране нелегально, маскируя трудовую деятельность под туристические цели.
По мнению депутата, особую сложность представляет доминирование мигрантов в сфере услуг — такси, доставке, торговле — где отсутствует четкие сроки окончания работ, а бизнес-модель многих компаний уже зависит от дешевой иностранной рабочей силы. В качестве яркой иллюстрации он привел провал целевого привлечения иностранных рабочих в «АвтоВАЗ», когда привезенные по официальному набору узбекские рабочие «просто разбежались по стране, оставив предприятие с судебными исками о возврате затрат».
Парламентарий подчеркнул, что Россия связана международными обязательствами в рамках ЕАЭС и Глобального пакта по миграции, что ограничивает возможности для радикальных изменений.
«Уже 3−4 миллиона выходцев из Средней Азии получили российские паспорта, что делает гипотетическое “возвращение” практически невозможным», — добавил он.
В качестве возможных мер он предлагает введение визового режима по образцу китайской модели (30 дней без права работы), создание системы персональных приглашений от работодателей и цифровой мониторинг перемещений. Однако, по мнению депутата, без пересмотра международных договоров и коренного изменения экономической модели, основанной на дешевом труде, возвратная миграция останется лишь декларацией.