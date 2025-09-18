Депутат Матвеев: почему в России трудно организовать модель возвратной миграции ОАЭ

«Уровень протеста в отношении существующей миграционной политики достаточно высок. Это показала численность того же крестного хода, который прошел недавно в Москве, но сказать, что эти протестные настроения сильно беспокоят правительство, я не могу, — пояснил депутат. — Думские фракции состязаются друг с другом в преддверии предстоящих парламентских выборов, нарабатывают очки перед избирателями. А вот что нарабатывает господин Решетников, я не знаю, возможно, он решил карму себе немножечко улучшить», — скептически заявил ВФокусе Mail парламентарий.