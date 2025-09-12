Депутат Матвеев: почему не прекращается вертолетная раздача паспортов РФ мигрантам

«Лобби состоит из экономического интереса бизнеса, который ищет более дешевую рабочую силу, и идеологических “дружбонародников”, которые до сих пор живут в реалиях Советского Союза, наивно полагая, что это все еще единое пространство. А криминальные, цивилизационные и экономические риски, связанные с увеличением миграции правительством не воспринимаются, потому что наша элита живет в своем мире и она оторвана от Котельников, Обнинска и района кировского вещевого рынка в Самаре и других районов. Пока все это выглядит как правильные предвыборные заявления в рамках предвыборной кампании Миронова и других депутатов. Это не получится реализовать», — заключил эксперт.