Депутат Матвеев: почему не прекращается вертолетная раздача паспортов РФ мигрантам

Сроки истекли
10 сентября 2025 года истек срок действия указа президента Владимира Путина, разрешавшего нелегальным мигрантам урегулировать свой статус или покинуть территорию России. Согласно данным МВД, около 670 тысяч иностранных граждан не успели воспользоваться этой возможностью и теперь рискуют столкнуться с серьезными последствиями: включением в реестр контролируемых лиц, блокировкой банковских карт, депортацией и запретом на въезд в страну.
В связи с этим депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести до 2030 года мораторий на получение гражданства и вида на жительство для мигрантов из стран Средней Азии. По его мнению, это позволит стабилизировать ситуацию в стране и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру. В качестве обоснования он приводит данные о том, что из более чем 6,5 млн мигрантов в России трудоустроены менее половины, что создает угрозу безопасности и социальному благополучию.
Однако это далеко не первая подобная инициатива политика и партии «Справедливая Россия — за правду». В апреле 2022 года он уже предлагал мораторий на гражданство для граждан Таджикистана, но законопроект не получил поддержки ни в правительстве, ни в самой Думе. В 2024 году Миронов вновь выступил с аналогичным предложением — на этот раз о приостановке выдачи гражданства для жителей Средней Азии до 2026 года, но и эта инициатива не нашла отклика.
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев поддержал предложение коллеги. Он считает необходимым объявить мораторий на выдачу новых паспортов и провести ревизию ранее выданных, чтобы лишить гражданства тех, кто получил его с нарушениями, а также тех, кто приобрел гражданство по «цепочке», если первый в цепочке получил его незаконно.
По его мнению, массовая замещающая миграция представляет собой главную долгосрочную угрозу для России, превосходящую по масштабу даже внешние конфликты или экономические сложности. Депутат уверен, что прибывающие мигранты, обладающие иным менталитетом и мировоззрением, могут привести к фундаментальным изменениям культурной и цивилизационной идентичности страны. При сохранении текущей политики через несколько десятилетий Российская Федерация рискует превратиться в «Таджикистан номер два» или даже Пакистан, но это уже будет не Россия. «Мы просто потеряем страну через 100 лет такими темпами миграционного заселения», прогнозирует Матвеев.
«Это грозит исчезновением русской цивилизации. Категорически нельзя использовать миграцию за исключением репатриации, когда русские возвращаются из республик. Возникает вопрос: за что воевали тогда тысячу лет наши предки, отстаивая веру христианскую?», — задался риторическим вопросом парламентарий.
В качестве альтернативы он предлагает реформировать пенсионную систему, переведя ее финансирование на доходы от продажи ресурсов и налогов, не связанных с заработной платой. В его сценарии это позволило бы избежать пирамидальной зависимости от постоянного притока молодежи и сосредоточиться на сохранении культурно-цивилизационной идентичности страны. Потому что действующая пенсионная система выгодна лишь крупному бизнесу, который хочет экономить на зарплатах и поэтому готов к замещению населения.
Матвеев считает, что и в этот раз инициатива Милонова и партии СРЗП вряд ли найдет широкую поддержку в Госдуме, несмотря на тенденции последних двух лет, когда депутаты всерьез занялись разработкой законопроектов, ужесточающих миграцию.
«Регулярные неудачи таких предложений связаны с влиянием мощного лобби, в основе которого лежит крупный бизнес (строительная отрасль, сфера услуг и торговля), который получает сверхприбыли за счет дешевой рабочей силы из Средней Азии и Индии. Использование мигрантов позволяет им экономить на заработной плате и социальных гарантиях, что негативно сказывается на условиях труда коренного населения», — комментирует депутат.
В законодательстве нет такого понятия — мораторий на выдачу паспортов мигрантам. Поэтому для реализации решения нужна политическая воля.
«Лобби состоит из экономического интереса бизнеса, который ищет более дешевую рабочую силу, и идеологических “дружбонародников”, которые до сих пор живут в реалиях Советского Союза, наивно полагая, что это все еще единое пространство. А криминальные, цивилизационные и экономические риски, связанные с увеличением миграции правительством не воспринимаются, потому что наша элита живет в своем мире и она оторвана от Котельников, Обнинска и района кировского вещевого рынка в Самаре и других районов. Пока все это выглядит как правильные предвыборные заявления в рамках предвыборной кампании Миронова и других депутатов. Это не получится реализовать», — заключил эксперт.