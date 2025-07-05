В Госдуме оценили необходимость возвращения вытрезвителей в России

Ранее в Общественной палате РФ выступили с инициативой возвращения вытрезвителей и лечебно-трудовых профилакториев. Единая система медвытрезвителей была упразднена в России в 2011 году, и сейчас такие учреждения действуют только в ряде регионов.
Как отметил Леонов, «действительно, вопрос возвращения вытрезвителей в России вызывает оживленную дискуссию», так как сейчас нетрезвых людей доставляют в приемные отделения медучреждений, несмотря на то, что такой человек нуждается скорее в тепле и определенном уходе, а не в медицинской помощи как таковой.
«Тем самым врачи вынуждены заниматься нетрезвыми пациентами вместо того, чтобы уделять внимание тем людям, которым действительно нужна медицинская помощь. Вытрезвители могли бы снизить нагрузку на медицинские учреждения, позволяя эффективно распределять ресурсы», — сказал депутат.
Кроме того, нетрезвый человек оказывается в безопасных условиях. «В таких случаях вытрезвитель как раз необходим для того, чтобы спасти его от замерзания, доставив туда, где его осмотрят, приведут в порядок, и он мог с утра вернуться домой», — заключил депутат.
Вытрезвители на базе МВД были ликвидированы в 2011 году. После их закрытия лица, находящиеся в алкогольном опьянении или алкогольной коме, доставляются сотрудниками скорой медицинской помощи в больницы. В 2020 году был принят закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Как отмечал в 2023 году глава МВД Владимир Колокольцев, большинство субъектов РФ не пользуются этими возможностями. По данным на начало 2024 года, в стране насчитывалось 60 вытрезвителей в 26 из 89 регионов России.