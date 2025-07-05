В Госдуме оценили необходимость возвращения вытрезвителей в России

Вытрезвители на базе МВД были ликвидированы в 2011 году. После их закрытия лица, находящиеся в алкогольном опьянении или алкогольной коме, доставляются сотрудниками скорой медицинской помощи в больницы. В 2020 году был принят закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Как отмечал в 2023 году глава МВД Владимир Колокольцев, большинство субъектов РФ не пользуются этими возможностями. По данным на начало 2024 года, в стране насчитывалось 60 вытрезвителей в 26 из 89 регионов России.