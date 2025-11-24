Депутат: что изменит закон о медицинских наставниках

Не три года, а «до трех»
Согласно принятому 17 ноября закону о наставничестве для выпускников медицинских вузов, отучившихся на бюджете, установлена дифференцированная система: максимальный срок в три года предусмотрен только для самых дефицитных специальностей — лечебного дела, онкологии, неонатологии и нескольких видов хирургии. Для остальных направлений сроки составят от одного до двух лет.
Для выпускников, готовых работать в сельской местности, малых городах с населением до 50 тысяч человек и на территориях новых регионов, предусмотрены льготные условия — срок наставничества для них сокращается в два раза, однако не может составлять менее одного года. В Минздраве поясняют, что такая мера направлена на оперативное закрытие вакансий в медучреждениях с наиболее острой нехваткой кадров.
При этом некоторые категории медработников полностью освобождаются от обязательного наставничества. В их число вошли фармацевты, а также специалисты редких направлений — авиационной и космической медицины, водолазные врачи, гигиенисты и эпидемиологи. Как отмечают в ведомстве, для этих профессий практические навыки работы с пациентами не являются определяющими.
Наставником может стать только врач со стажем от пяти лет, исключительно на добровольной основе. Работа оплачивается, оформляется в трудовом договоре и может быть как очной, так и дистанционной. После завершения срока наставник представляет отчет, и только после его утверждения молодой специалист получает допуск к периодической аккредитации.
Дополнительные вопросы вызывает механизм трудоустройства. Списки клиник, где можно пройти наставничество, будут публиковаться регионами дважды в год, что фактически ограничивает выбор выпускников учреждениями с острым кадровым дефицитом.
«Отработка в красивой обертке»
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что «наставничество — это по своей сути — отработка, несмотря на красивое обоснование».
В разговоре с ВФокусе Mail он отметил, что «самые большие сроки наставничества установлены по тем специальностям, по которым есть наибольший дефицит в государственной системе здравоохранения». Однако депутат выразил сомнение, что это приведет к значительному оттоку кадров, поскольку «для большинства выпускников это сложный и осмысленный выбор».
Касаясь перспектив заполнения вакансий в первичном звене здравоохранения, депутат Алексей Куринный выразил мнение, что в краткосрочной перспективе решить эту проблему возможно, однако в долгосрочном периоде ситуация изменится.
По его словам, в будущем вакантные места на врачебных участках будут заполнены выпускниками-целевиками, которые в силу финансовых обязательств не имеют реальной альтернативы трудоустройства. Как пояснил парламентарий, наличие «висящих» над этими специалистами существенных штрафных санкций фактически лишает их свободы выбора места работы.
— Уверен, что в большинстве случаев ничего не изменится в сравнении с настоящим положением. И сейчас у молодых специалистов есть какой-либо наставник или даже несколько, которые помогают ему постигать азы профессии.
Главным отличием может стать лишь официальное оформление статуса наставников: «Если в результате принятого закона к официальному наименованию появится еще и доплата — это хорошо».
Депутат Куринный предупредил о сохраняющихся рисках, отметив, что принятый закон лишь незначительно увеличит приток кадров — на 25−30 тысяч врачей за три года — но не сможет остановить отток специалистов. Он подчеркнул, что без системных изменений, включая реальное повышение оплаты труда и введение дополнительных мер социальной поддержки, молодые специалисты продолжат покидать государственную систему здравоохранения.