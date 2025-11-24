Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат: что изменит закон о медицинских наставниках

Закон о наставничестве для молодых врачей вступит в силу в 2026 году. Он оказался значительно мягче первоначально озвученных планов. Вместо единого трехлетнего срока для всех выпускников медучреждений установлены дифференцированные требования. Сможет ли эта система решить проблему кадрового дефицита в российском здравоохранении, ВФокусе Mail рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Не три года, а «до трех»

Согласно принятому 17 ноября закону о наставничестве для выпускников медицинских вузов, отучившихся на бюджете, установлена дифференцированная система: максимальный срок в три года предусмотрен только для самых дефицитных специальностей — лечебного дела, онкологии, неонатологии и нескольких видов хирургии. Для остальных направлений сроки составят от одного до двух лет.

Для выпускников, готовых работать в сельской местности, малых городах с населением до 50 тысяч человек и на территориях новых регионов, предусмотрены льготные условия — срок наставничества для них сокращается в два раза, однако не может составлять менее одного года. В Минздраве поясняют, что такая мера направлена на оперативное закрытие вакансий в медучреждениях с наиболее острой нехваткой кадров.

При этом некоторые категории медработников полностью освобождаются от обязательного наставничества. В их число вошли фармацевты, а также специалисты редких направлений — авиационной и космической медицины, водолазные врачи, гигиенисты и эпидемиологи. Как отмечают в ведомстве, для этих профессий практические навыки работы с пациентами не являются определяющими.

Наставником может стать только врач со стажем от пяти лет, исключительно на добровольной основе. Работа оплачивается, оформляется в трудовом договоре и может быть как очной, так и дистанционной. После завершения срока наставник представляет отчет, и только после его утверждения молодой специалист получает допуск к периодической аккредитации.

Дополнительные вопросы вызывает механизм трудоустройства. Списки клиник, где можно пройти наставничество, будут публиковаться регионами дважды в год, что фактически ограничивает выбор выпускников учреждениями с острым кадровым дефицитом.

«Отработка в красивой обертке»

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что «наставничество — это по своей сути — отработка, несмотря на красивое обоснование».

В разговоре с ВФокусе Mail он отметил, что «самые большие сроки наставничества установлены по тем специальностям, по которым есть наибольший дефицит в государственной системе здравоохранения». Однако депутат выразил сомнение, что это приведет к значительному оттоку кадров, поскольку «для большинства выпускников это сложный и осмысленный выбор».

Касаясь перспектив заполнения вакансий в первичном звене здравоохранения, депутат Алексей Куринный выразил мнение, что в краткосрочной перспективе решить эту проблему возможно, однако в долгосрочном периоде ситуация изменится.

По его словам, в будущем вакантные места на врачебных участках будут заполнены выпускниками-целевиками, которые в силу финансовых обязательств не имеют реальной альтернативы трудоустройства. Как пояснил парламентарий, наличие «висящих» над этими специалистами существенных штрафных санкций фактически лишает их свободы выбора места работы.

— Уверен, что в большинстве случаев ничего не изменится в сравнении с настоящим положением. И сейчас у молодых специалистов есть какой-либо наставник или даже несколько, которые помогают ему постигать азы профессии.

Главным отличием может стать лишь официальное оформление статуса наставников: «Если в результате принятого закона к официальному наименованию появится еще и доплата — это хорошо».

Депутат Куринный предупредил о сохраняющихся рисках, отметив, что принятый закон лишь незначительно увеличит приток кадров — на 25−30 тысяч врачей за три года — но не сможет остановить отток специалистов. Он подчеркнул, что без системных изменений, включая реальное повышение оплаты труда и введение дополнительных мер социальной поддержки, молодые специалисты продолжат покидать государственную систему здравоохранения.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше