Депутат Ивлев обвинил Киев в пиратстве в Черном море

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, в пятницу подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет. Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака дронов была совершена на Virat утром 29 ноября.