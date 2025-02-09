Депутат Гусев призвал увеличить число выходных в году для Пасхи и Святой Троицы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сокращать другие праздники ради переноса их на Пасху и День Святой Троицы не планируется, это должны быть дополнительные выходные дни. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
«Никакие [установленные праздничные дни] не убираем, предлагаем дополнительные два выходных [в году]», — сказал депутат.
Подготавливая соответствующий законопроект, параллельно будут собираться подписи депутатов, готовых поддержать эту инициативу, отметил он. По готовности проект будет внесен на рассмотрение Госдумы, добавил парламентарий.
Гусев напомнил, что согласно указу президента РФ, «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей в Российской Федерации принадлежит православию». Рождество, Пасха и Святая Троица — три главных православных праздника, но только Рождество отмечается на государственном уровне. «А Пасха — нет, хотя воскрешение Христа — это основа христианского вероучения. Троица — это то, на чем стоит православие. Поэтому это важнейшие праздники, и люди это знают. Поэтому важно их закрепить на государственном уровне», — подчеркнул Гусев.