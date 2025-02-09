Депутат Гусев призвал увеличить число выходных в году для Пасхи и Святой Троицы

Гусев напомнил, что согласно указу президента РФ, «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей в Российской Федерации принадлежит православию». Рождество, Пасха и Святая Троица — три главных православных праздника, но только Рождество отмечается на государственном уровне. «А Пасха — нет, хотя воскрешение Христа — это основа христианского вероучения. Троица — это то, на чем стоит православие. Поэтому это важнейшие праздники, и люди это знают. Поэтому важно их закрепить на государственном уровне», — подчеркнул Гусев.