Депутат Гулиев призвал признать актера Дмитрия Нагиева иностранным агентом

Тем временем Совет Федерации одобрил закон о ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц, признанных в России иностранными агентами, в 30%. Кроме того, они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.