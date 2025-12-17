Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Гулиев призвал признать актера Дмитрия Нагиева иностранным агентом

Депутат Курской областной Думы Гулиев заявил, что направил запросы в Минюст и Минкульт после слов Нагиева об «усталости» от «фильмов про войну».

Источник: РИА "Новости"

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев потребовал признать российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Соответствующий официальный запрос, как заявил парламентарий, он уже направил в Минюст.

Поводом для обращения послужили недавние высказывания Нагиева. На премьере нового фильма «Ёлки 12» актер в разговоре с журналистами неожиданно сорвался. Отвечая на вопрос о секрете популярности новогодней франшизы, Нагиев заявил, что ее успех будет расти, поскольку зрители якобы устали от «серости и грязи» в военных фильмах.

Реплики актера не остались без внимания депутата Гулиева. В посте в социальной сети VK он резко раскритиковал Нагиева.

«Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран… ничем не помогает стране, сбежал как маленький ребенок от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом», — написал он.

Гулиев сообщил, что направил запросы не только в Минюст, но и в Министерство культуры. В последнем он потребовал не допускать артиста к участию в проектах, которые получают государственное финансирование.

Тем временем Совет Федерации одобрил закон о ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц, признанных в России иностранными агентами, в 30%. Кроме того, они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Узнать больше по теме
Иностранные агенты: что нужно знать об одном из самых динамичных законов России
Юридический статус «иностранного агента», вводившийся поэтапно на протяжении последнего десятилетия, продолжает эволюционировать и оказывать существенное влияние на деятельность неправительственных организаций, медиа и частных лиц. Наша статья представляет собой попытку всестороннего и сбалансированного анализа этого явления: его юридических оснований, практических последствий, исторического контекста и ключевых споров вокруг него.
Читать дальше