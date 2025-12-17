Депутат Гулиев призвал признать актера Дмитрия Нагиева иностранным агентом

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев потребовал признать российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Соответствующий официальный запрос, как заявил парламентарий, он уже направил в Минюст.
Поводом для обращения послужили недавние высказывания Нагиева. На премьере нового фильма «Ёлки 12» актер в разговоре с журналистами неожиданно сорвался. Отвечая на вопрос о секрете популярности новогодней франшизы, Нагиев заявил, что ее успех будет расти, поскольку зрители якобы устали от «серости и грязи» в военных фильмах.
Реплики актера не остались без внимания депутата Гулиева. В посте в социальной сети VK он резко раскритиковал Нагиева.
«Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран… ничем не помогает стране, сбежал как маленький ребенок от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом», — написал он.
Гулиев сообщил, что направил запросы не только в Минюст, но и в Министерство культуры. В последнем он потребовал не допускать артиста к участию в проектах, которые получают государственное финансирование.
Тем временем Совет Федерации одобрил закон о ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц, признанных в России иностранными агентами, в 30%. Кроме того, они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.