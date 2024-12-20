Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия

«Работодатель имеет право уволить работника по своей инициативе, то есть без его согласия, только в строго определенных законом случаях. При этом очень важно, чтобы были соблюдены все установленные стадии и особенности процедуры увольнения в зависимости от основания. Согласно нормам Трудового кодекса РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — сообщила Стенякина.