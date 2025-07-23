Депутат Госдумы продолжил голосовать за поправки в день своей смерти

Возможность передачи голоса на заседаниях палаты существовала с сентября 1999 года до октября 2016 года, тогда Госдума утвердила поправки в регламент, отменяющие эту норму. До этого при отсутствии депутата в зале за него мог проголосовать другой депутат из его фракции по доверенности. Заявление о передаче голоса писалось на имя спикера с указанием причины отсутствия, времени, на которое передается голос, а также того, как следует распорядиться голосом.