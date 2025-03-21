Депутат Госдумы Бурматов пристыдил коллегу Арефьева, заявившего о готовности «сжечь всех собачников»

«Думаю, Арефьев погорячился. Более чем уверен: он многократно пожалел о своих словах. Проблема бездомных собак волнует людей, и надо всем вместе работать над тем, чтобы они были защищены от нападения, а животные — от жестокого с ними обращения. Никаких противоречий в этом нет. Это абсолютно реализуемая задача. Но она достигается не такими заявлениями Арефьева (они не способствуют решению проблемы, а ее только подогревают), а системной работой в регионах. У губернаторов есть все возможности», — сказал Daily Storm Бурматов.