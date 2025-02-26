Депутат Госдумы Бурматов: Что грозит скинувшему кошку Мусю на скалы — от 100 тыс рублей штрафа до реального срока

На днях в Крыму произошла ситуация, приковавшая внимание всей России: посетитель замка Ласточкино гнездо неподалеку от Ялты скинул кошку, жившую при музее, с обрыва. Животное упало с высоты 40 метров, но выжило: на следующий день ее нашли волонтеры и спасли сотрудники местного управления МЧС. В отношении мужчины, совершившего преступление, завели уголовное дело.
Специально для ВФокусе ситуацию прокомментировал депутат Владимир Бурматов — первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии. По его словам, тот факт, что Муся была кошкой при туристическом объекте, в глазах правоохранительных органов никакой роли не играет: «Если ты совершаешь уголовное преступление, то какая разница — на территории туристического объекта или на какой-то другой территории?».
По мнению депутата, животные при общественных учреждениях находятся в большей безопасности, чем бездомные, потому что за ними лучше следят — но тяжесть преступления остается одинаковой вне зависимости от того, какое животное пострадало.
«Представьте, если бы он совершил преступление в 50 метрах от этого замка — швырнул бы там другую кошку. Разница заключается только в том, что здесь есть видеофиксация, и факт совершения преступления налицо, а в другом месте его преступление оказалось бы не зафиксировано», — продолжает Бурматов.
При этом с точки зрения общественного отношения здесь можно увидеть несправедливость: об этом в интервью «Радио 1» рассказал волонтёр Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский.
«Налицо парадокс: это те же самые питомцы, которые живут у нас дома. Мы их холим, лелеем, пылинки сдуваем. Но стоит кошке убежать или прыгнуть с балкона, она уже теряет связь с владельцем и оказывается бездомной. И здесь действуют совершенно другие законы: её оставляют адаптироваться к окружающей среде», — делится впечатлениями волонтер.
Подробнее историю жестокого поведения с талисманом музея мы рассказывали здесь. Согласно последним новостям, кошка чувствует себя хорошо, а ветеринары не обнаружили у животного серьезных повреждений. Впрочем, поясняет депутат Бурматов, это не значит, что виновник может уйти от ответственности.
«Животное не могло не пострадать. То есть, первичный осмотр показал, что кошка жива, но это же не значит, что она не пострадала: ее сбросили со скалы. Вопрос в том, какая степень: это определят ветеринары». После этого, в зависимости от состояния животного, злоумышленника, по словам депутата, ждет разная степень наказания.
«Кодексом об административных правонарушениях зафиксирована статья, которая называется жестокое обращение с животными: там максимальный штраф до 100 000 ₽. Это если кошка отделалась, что называется, лёгким испугом. А вот если там наступили какие-то последствия для здоровья или жизни — ветеринары выявят ушибы тканей внутренних органов, повреждения или переломы, это уже может быть квалифицировано как уголовное деяние» — в таком случае, объясняет Бурматов, преступника ждет наказание вплоть до реального срока.
Бурматов подчеркивает, что нынешние юридические нормы появились в законодательстве совсем недавно: «и статья в кодексе об административных правонарушениях, и жёсткая статья в уголовном кодексе, и федеральный закон об ответственном обращении с животными — еще несколько лет назад этого ничего не было. Это все приняли мы — как ответ на вот эту вот жестокость, которой очень много в регионах, нашей стране».
Ильинский предлагает посмотреть на проблему с моральной стороны: по его опыту, часто животными при организациях толком никто не занимается, поэтому они все равно что ничьи. «Как она туда попала? Ведь даже ни одна ответственная зоозащитная организация не отдаст кошку человеку, если у него нет решёток на окнах. Не должно быть кошки на смотровых площадках! Она в любой момент прыгнет за птичкой и погибнет. В данном случае, конечно, виноват сбросивший кошку человек. Но нельзя считать, что все вокруг ангелы, неадекватных людей много», — поясняет он.