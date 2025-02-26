Депутат Госдумы Бурматов: Что грозит скинувшему кошку Мусю на скалы — от 100 тыс рублей штрафа до реального срока

Ильинский предлагает посмотреть на проблему с моральной стороны: по его опыту, часто животными при организациях толком никто не занимается, поэтому они все равно что ничьи. «Как она туда попала? Ведь даже ни одна ответственная зоозащитная организация не отдаст кошку человеку, если у него нет решёток на окнах. Не должно быть кошки на смотровых площадках! Она в любой момент прыгнет за птичкой и погибнет. В данном случае, конечно, виноват сбросивший кошку человек. Но нельзя считать, что все вокруг ангелы, неадекватных людей много», — поясняет он.