Депутат Гаврилов рассказал, где можно собирать валежник

Он также подчеркнул, что сбор валежника допускается только для личных нужд, если гражданин использует его для коммерческой деятельности, например, для продажи — это уже выходит за рамки закона. Гаврилов сообщил, что такой сбор может быть расценен как незаконная заготовка древесины или хищение, в зависимости от обстоятельств, при этом законодательство предписывает наказания за подобные действия.