Депутат ЕП Мариани: у Европы уже нет денег для Украины

Депутат ЕП в то же время пока не видит возможностей для усиления роли Европы в процессе урегулирования конфликта. «Европа сегодня пока что обречена играть во второй лиге. Первая лига — это то, что происходит между Россией и США. Но платить по счетам будет Европа, а контракты будут получать американцы. Мы находимся в ситуации, когда французы, точнее, европейцы совершенно ясно видят, что не контролируют события», — указал Мариани.