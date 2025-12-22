Популярные темы
Депутат ЕП Мариани: у Европы уже нет денег для Украины

Парламентарий от Франции назвал кредит в €90 млрд для Киева, который он «никогда не вернет», разорительным для европейской стороны.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Страны Европы не в состоянии подпитывать украинский конфликт, им нужно искать компромисс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Украина разорена, у европейцев больше нет средств продолжать войну. Только что ЕС принял решение одолжить €90 млрд Киеву, который их никогда не вернет, — отметил он. — Это разорительно для Европы».

По мнению парламентария, от Европы сейчас мало что зависит в вопросе украинского урегулирования. «Сегодня Европа не является действующим игроком: она ждет решений Вашингтона и результата переговоров, которые ведут США. Но я убежден, что если обстановка будет благоприятной для возобновления обсуждений, то президент Франции Эмманюэль Макрон из одного из самых воинственных превратится в одного из самых миролюбивых», — подчеркнул Мариани.

Депутат ЕП в то же время пока не видит возможностей для усиления роли Европы в процессе урегулирования конфликта. «Европа сегодня пока что обречена играть во второй лиге. Первая лига — это то, что происходит между Россией и США. Но платить по счетам будет Европа, а контракты будут получать американцы. Мы находимся в ситуации, когда французы, точнее, европейцы совершенно ясно видят, что не контролируют события», — указал Мариани.

Ранее Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, «не является оптимальным».