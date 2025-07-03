Депутат: для чего ВОЗ предлагает повысить налог на сахар на 50%, как на табак и алкоголь

Идея ВОЗ
Инициатива ВОЗ, представленная на конференции ООН по финансированию развития в Севилье, предполагает повышение цен на алкоголь, сладкие напитки и табачные изделия минимум в 2,5 раза к 2035 году. Джереми Фаррар, помощник генерального директора ВОЗ по вопросам укрепления здоровья, профилактики и контроля заболеваний, назвал налоги на здравоохранение «одним из самых эффективных инструментов». Агентство ООН утверждает, что это поможет не только сократить потребление товаров, провоцирующих диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, но и мобилизовать до $1 трлн для укрепления систем здравоохранения в условиях сокращения международной помощи.
Экономист ВОЗ Гильермо Сандовал привел конкретный пример реализации инициативы: если сегодня продукт в стране со средним уровнем дохода стоит 4 доллара, то к 2035 году его цена должна вырасти до 10 долларов с учетом инфляции. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что налоги помогут правительствам «приспособиться к новой реальности» в условиях сокращения международной помощи и растущего государственного долга, особенно актуального на фоне планов США выйти из ВОЗ.
Организация планирует расширить рекомендации на ультраобработанные продукты питания после завершения их официальной классификации в ближайшие месяцы. Однако Сандовал предупредил, что агентство ожидает серьезного сопротивления со стороны затрагиваемых отраслей промышленности.
Опыт стран в повышении налогов на товары
Налоговые меры для борьбы с вредными привычками уже показали свою эффективность во многих странах мира. ВОЗ на протяжении десятилетий поддерживала налоги на табак и повышение цен, а в последние годы активно призывала ввести аналогичные меры для алкоголя и сладких напитков. Однако инициатива «3 к 35» стала первым случаем, когда организация предложила конкретный целевой показатель повышения цен сразу на все три категории продуктов.
Статистика демонстрирует успешность подобных мер: почти 140 государств повысили налоги на табачные изделия в среднем более чем на 50% в период с 2012 по 2022 год. Колумбия и Южная Африка стали яркими примерами успешного применения налогов на продукты, наносящие вред здоровью, что и позволило ВОЗ спрогнозировать возможность сбора $1 трлн к 2035 году.
Однако представители затрагиваемых отраслей выражают категорическое несогласие с подходом ВОЗ. Кейт Лоутман, исполнительный директор Международного совета ассоциаций производителей напитков, заявила в интервью Reuters о «глубокой обеспокоенности» тем, что ВОЗ игнорирует «более чем десятилетние четкие доказательства неэффективности налогообложения сахаросодержащих напитков».
Депутат Госдумы о сахаре, табаке и алкоголе
В России к инициативе ВОЗ отнеслись сдержанно, отметив необходимость дифференцированного подхода к разным категориям продуктов. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что подобные предложения с определенной регулярностью обсуждаются в российском парламенте на протяжении последних 15 лет, сталкиваясь то с отказом, то с принятием.
Парламентарий подчеркнул, что разноуровневый рост цен, акцизов и налогов на табак и алкоголь уже дает положительные результаты в различных национальных законодательствах, включая российское. «Касательно алкоголя, табака — однозначно да! Это, безусловно, сохранит десятки миллионов жизней граждан по всей планете», — заявил Хамзаев. Депутат также призвал ВОЗ активизировать работу в сфере борьбы с наркотиками, назвав эту проблему «важнее, чем сахар, табак и алкоголь, вместе взятые».
Однако к налогообложению сладких продуктов депутат предложил подходить более осторожно. Он отметил, что проблема развития диабета действительно существует, но требует деликатного подхода. «В отличие от табака и алкоголя, у людей в отношении сладкого притуплен инстинкт самосохранения — люди не до конца задумываются о последствиях. Допустим, на сахар поднимут цену, значит, вырастут цены и на искусственные заменители сахара. Мне кажется, что здесь надо больше проводить разъяснительной работы, внедрять программы, пропагандирующие здоровый образ жизни и правильное питание», — пояснил Хамзаев.
При этом с 1 июля 2023 года в России действуют акцизы на сладкие напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл. С 1 января 2025 года акциз был увеличен с 7 рублей до 10 рублей за литр, а в список подакцизных напитков включены квас и изотонические напитки.
Дарья Баева