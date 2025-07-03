Депутат: для чего ВОЗ предлагает повысить налог на сахар на 50%, как на табак и алкоголь

Однако к налогообложению сладких продуктов депутат предложил подходить более осторожно. Он отметил, что проблема развития диабета действительно существует, но требует деликатного подхода. «В отличие от табака и алкоголя, у людей в отношении сладкого притуплен инстинкт самосохранения — люди не до конца задумываются о последствиях. Допустим, на сахар поднимут цену, значит, вырастут цены и на искусственные заменители сахара. Мне кажется, что здесь надо больше проводить разъяснительной работы, внедрять программы, пропагандирующие здоровый образ жизни и правильное питание», — пояснил Хамзаев.