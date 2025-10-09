Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Будуев назвал конструктивным диалог Путина и Алиева в Душанбе

Депутат Госдумы Николай Будуев назвал конструктивным диалог президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Николай Будуев назвал конструктивным диалог президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе.

«Диалог лидеров двух крупных игроков Каспийского региона, России и Азербайджана, очень важен для реализации крупных логистических коридоров в направлении “Север — Юг”, — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, обе стороны заинтересованы в налаживании экономических и политических связей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Алиев в ходе встречи обсуждали «острые проблемы» в позитивном ключе.