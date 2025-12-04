Депутат Боярский: Роскомнадзор принял верное решение о блокировке Roblox

«Роскомнадзором было принято сегодня абсолютно верное и своевременное решение о блокировке Roblox», — сказал он на видео, которое опубликовал в своём канале в Max.
Ранее в РКН подчёркивали, что неоднократно обращались к Roblox с требованием ограничить доступ к запрещённым материалам.
3 декабря пользователи в России пожаловались, что игровая онлайн-платформа перестала открываться.
Позднее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox.
