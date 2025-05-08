Депутат Бородай назвал количество россиян, участвующих в СВО

— СВО — это где-то там, далеко. Не хотим ничего знать. Это какая-то маленькая колониальная война. Мы здесь ни при чем. Мы ее не начинали. Мы ее не закончим. Нас это не касается. Мы живем сами по себе, — объяснил он логику тех, кто не поддерживает действия России.