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Депутат Бородай назвал количество россиян, участвующих в СВО

Герой ДНР Александр Бородай объяснил в беседе с ВФокусе Mail логику тех, кто отказался поддержать СВО.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

Депутат Государственной думы Александр Бородай в интервью ВФокусе Mail рассказал о расколе России из-за СВО. По его словам, есть страна, которая воюет, а есть те, кто дистанцировался.

— СВО — это где-то там, далеко. Не хотим ничего знать. Это какая-то маленькая колониальная война. Мы здесь ни при чем. Мы ее не начинали. Мы ее не закончим. Нас это не касается. Мы живем сами по себе, — объяснил он логику тех, кто не поддерживает действия России.

Парламентарий считает, что в стране всего около 10 миллионов человек тех, кого затронула специальная военная операция. Это те, кто непосредственно участвует в боевых действиях, члены семей военнослужащих, волонтеры. Сама СВО идет, по его словам, внутри одного народа.

— Это гражданская война. Не война между братскими или небратскими народами. Это гражданская война внутри одного народа за идею, за образ прошлого и будущего. Это наша война с теми, кто предал нас, — поделился своим мнением с ВФокусе Mail парламентарий.

По мнению Бородая, люди, решившие дистанцироваться от борьбы, не явно, но встали на сторону противника. Ранее он объяснил ВФокусе Mail, почему мигранты не идут участвовать в СВО.