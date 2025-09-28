Депутат Аршинова: Приднестровье боится Зеленского не больше, чем бешеной собаки

По ее словам, жители Приднестровья так же относятся и к президенту Молдавии Майе Санду. «Заявления Зеленского лишний раз демонстрируют, что он и Майя Санду — люди одной команды, чьи работодатели не страдают разнообразием постановки задач. Оба пытаются имитировать успех, наивно полагая, что их боятся. Приднестровцы их действительно боятся, но так же, как боятся бешеной собаки или смертельного вируса, предпочитая держаться подальше», — прокомментировала Аршинова высказывания Зеленского, который накануне сообщил, что руководство и жители Приднестровья сидят тихо, потому что якобы боятся Украину и давно получили «хорошее предупреждение» лично от него.