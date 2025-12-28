МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре полагает, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз еще как минимум 20 лет, а ее членство поспособствует распаду объединения.
«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет. Если ЕС продолжит курс на конфронтацию с Россией и, следовательно, превращение Украины в инструмент [борьбы с РФ], то вполне возможно, что Украина, несмотря на невыполненные требования, будет принята в ЕС в ущерб всем государствам-членам. Но это, в свою очередь, лишь ускорит процесс распада Евросоюза», — заявил он изданию «Известия».
По словам депутата, ЕС давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и стал инструментом односторонней политической ориентации европейских государств.
Котре подчеркнул, что нет обоснований тому, что Россия планирует нападение на страны НАТО. «Однако те, кто застрял в собственной идеологии, действуют на основе ложных предположений и делают неверные выводы», — добавил он.
Депутат также отметил, что граждане ФРГ осознают, что санкции вредят прежде всего им, но не российской экономике. По его словам, руководство страны тоже это поймет, однако будет действовать вопреки. «Это вопрос не рациональности, а идеологии, которая, к сожалению, возобладала», — подчеркнул Котре.