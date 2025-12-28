Депутат АдГ Котре: Украина не сможет вступить в ЕС еще минимум 20 лет

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет. Если ЕС продолжит курс на конфронтацию с Россией и, следовательно, превращение Украины в инструмент [борьбы с РФ], то вполне возможно, что Украина, несмотря на невыполненные требования, будет принята в ЕС в ущерб всем государствам-членам. Но это, в свою очередь, лишь ускорит процесс распада Евросоюза», — заявил он изданию «Известия».