Депутат Колесник: Трамп может пойти на физическое устранение Зеленского

Президент США Дональд Трамп может пойти на физическое устранение Владимира Зеленского на фоне нежелания киевского режима прекращать украинский конфликт, сказал в беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса и признавать потерю территорий. Его слова прозвучали на фоне обсуждений мирного плана Соединенных Штатов. «Пока Зеленский у власти, никто не должен рассчитывать, что мы откажемся от территорий», — сказал Ермак.
«Трамп может пойти на физическое устранение Зеленского. Другой вопрос, что президент США может говорить одно, а потом шептать Зеленскому, мол, не обращай внимания на мои слова и делай по-другому. И эта подковерная политика уже тоже начинает надоедать», — отметил Колесник.
Депутат выразил мнение, что Трампа, позиционирующего себя как филантропа, на самом деле интересуют только деньги.
«Заявляет, что хочет прекращения конфликта, но ни одного реального шага к этому не сделал, ничего не произошло. Только санкции вводить против России. Говорит одно, делает другое, думает третье. Наверное, считает, что поступает хитро», — сказал Колесник.
Он напомнил, что Зеленский является марионеткой, как и, собственно, лидеры Европы, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы правительства Словакии Роберта Фицо.
«А ставка на марионеток, как правило, заканчивается крахом. Время на Западе — время холуёв, а на холуях далеко не уедешь. Потом выяснится, что холуи сами себя и где-то там прикопали», — подытожил Колесник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся только после того, как ВСУ покинут подконтрольные им участки Донбасса. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — подчеркнул Путин.
Также Путин отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно. При этом он добавил, что наметки плана мирного урегулирования, подготовленные США, вполне годятся — только их нужно обсудить и перевести на дипломатический язык.