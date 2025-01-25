Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос

Выборочное исследование проводилось среди пациентов, обратившихся на комплексные амбулаторные чекап-программы Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России по поводу лишнего веса с декабря 2022 по январь 2024 года. В рамках приема медицинского психолога с пациентом проводилось первичное интервью, после ему предлагалось заполнить тест-опросник депрессии. Всего в исследование было включено 383 человека (243 женщины, 140 мужчин) возрастом от 18 до 82 лет, с индексом массы тела от 25,2 до 78,7. Данные о погрешности не приводятся.