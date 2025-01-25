Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депрессия встречается у более чем половины пациентов с ожирением, наиболее выражены ее проявления у женщин в возрасте от 18 до 44 лет, причем почти у трети из них регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, то есть требуют наблюдения специалиста, следует из результатов исследования Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Выборочное исследование проводилось среди пациентов, обратившихся на комплексные амбулаторные чекап-программы Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России по поводу лишнего веса с декабря 2022 по январь 2024 года. В рамках приема медицинского психолога с пациентом проводилось первичное интервью, после ему предлагалось заполнить тест-опросник депрессии. Всего в исследование было включено 383 человека (243 женщины, 140 мужчин) возрастом от 18 до 82 лет, с индексом массы тела от 25,2 до 78,7. Данные о погрешности не приводятся.
«По результатам исследования депрессивная симптоматика разной степени выраженности наблюдается у более, чем половины респондентов (212 человек — 55%). Наиболее выражены проявления депрессии у женщин в возрасте 18−44 лет, причем почти у трети из них (42 человека, 26%) регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, т.е. требуют комплексного наблюдения со стороны специалистов сферы ментального здоровья», — говорится в исследовании.
Среди женщин старшей возрастной группы и мужчин всех возрастов также отмечается высокий процент (от 41% до 59% респондентов) выраженности депрессивных проявлений, но депрессия тяжелого уровня встречается значительно реже (8−10%), уточняется в материале.
При этом среди всех респондентов с выраженной депрессивной симптоматикой только 5% (12 человек) ранее обращались за профильной помощью к специалистам, отмечается в исследовании.