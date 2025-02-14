Депрессия повышает риск развития хронических заболеваний

Они проанализировали данные 172 556 человек, зарегистрированных в британском биобанке. На момент начала исследования им было от 40 лет до 71 года. Оказалось, что люди, у которых возникала депрессия, приобретали хронические заболевания на 30% быстрее, чем те, у кого ее не было.