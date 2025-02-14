Депрессия повышает риск развития хронических заболеваний

Они проанализировали данные 172 556 человек, зарегистрированных в британском биобанке. На момент начала исследования им было от 40 лет до 71 года. Оказалось, что люди, у которых возникала депрессия, приобретали хронические заболевания на 30% быстрее, чем те, у кого ее не было.
В начале исследования у людей с депрессией в среднем уже было три хронических заболевания, а у остальных — два. Постепенно те, у кого ранее диагностировали депрессию, приобретали в среднем 0,2 новых заболевания в год. У других участников этот показатель составлял 0,16.
Среди новых диагнозов самыми распространенными оказались остеоартрит (15,7% среди участников с депрессией против 12,5% среди тех, у кого ее не было), гипертония (12,9% против 12%) и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (13,8% против 9,6%).
Исследование показывает, что депрессия может указывать на повышенный риск развития хронических заболеваний в зрелом возрасте. При этом в современной медицине чаще лечат отдельные недуги, а не пациентов с комплексными и множественными проблемами. Авторы работы призывают применять более целостный подход. Он позволит одновременно учитывать физическое и психическое состояние человека.
«Люди, перенесшие депрессию, чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями, такими как диабет и сердечно-сосудистые патологии. Нам необходим комплексный подход, который обеспечит качественную медицинскую поддержку тем, кто одновременно страдает депрессией и хроническими болезнями», — говорят ученые. Их работа опубликована в журнале PLOS Medicine.
К слову, защититься от депрессии помогает простая привычка. Речь идет об определенном количестве шагов.