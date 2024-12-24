Дензел Вашингтон получил сан священника

Посвящение в сан стало новым шагом в отношениях актера с религией: месяйц назад он выступил с речью о том, какое место занимает вера в Бога в Голливуде. «Я добился лучшей жизни, какую только мог позволить мне Бог. Меня не волнует, что подумают другие: если бы я боялся чужого мнения, точно бы не заполучил два Оскара», — рассуждал актер в недавнем интервью журналу Esquire, прибавив, что вообще в Голливуде рассказывать о своих религиозных убеждениях не принято.