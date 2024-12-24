Дензел Вашингтон получил сан священника

Дензел Вашингтон начал свою актерскую карьеру в 1977 году в фильме «Вильма», а в этом году сыграл в «Гладиаторе 2». Но самый удивительный поворот в карьере многоопытного актера оказался вовсе не связан с кино: под конец года он принял сан священника.
Посвящение прошло в храме Келли Темпл в Нью-Йорке, принадлежащей Церкви Бога во Христе, одной из крупнейших конфессий в США. Историей крещения 69-летней голливудской звезды поделилось издание Page Six.
Это заняло много времени, но наконец я здесь.
«Если Бог благословил меня этим саном, значит, для вас он может сделать вообще что угодно: нет ничего невозможного», — оптимистично обратился к зрителям актер во время церемонии посвящения.
Жена героя «Тренировочного дня» Паулетта Вашингтон, которая состоит с актером в браке уже 41 год, рассказала, что очень гордится мужем. «Мы знаем друг друга 46 лет, и я до сих пор хочу быть рядом с ним — уверена, что этого хочет и Бог», не сомневается супруга актера. У пары есть четверо взрослых детей, и все они тоже присутствовали на церемонии.
«Я горжусь тобой. Ты каждый день подаешь нашим детям пример, и благодаря нам они знают, что такое хорошо, а что — плохо», — продолжила говорить Паулетта. Сам Дензел был одет очень скромно: в серую футболку и черные спортивные штаны — тем не менее, он не постеснялся сфотографировался с лицензией священника для прессы.
Посвящение в сан стало новым шагом в отношениях актера с религией: месяйц назад он выступил с речью о том, какое место занимает вера в Бога в Голливуде. «Я добился лучшей жизни, какую только мог позволить мне Бог. Меня не волнует, что подумают другие: если бы я боялся чужого мнения, точно бы не заполучил два Оскара», — рассуждал актер в недавнем интервью журналу Esquire, прибавив, что вообще в Голливуде рассказывать о своих религиозных убеждениях не принято.
«Теперь я свободен. Мы не обсуждаем религию: это не модно, не сексуально, не круто — но многие в Голливуде верят во что-то», — продолжил он. В заключение своего монолога Дензел сказал, что верит в Голливуд меньше, чем в Бога, потому что такого места, по сути, не существует.
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