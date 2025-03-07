Денуклеаризация от Трампа: почему России нельзя отказываться от ядерного оружия

Сегодня ядерное оружие есть как минимум у пяти стран. В костяк «ядерного клуба» входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Есть и такие государства, которые не распространяются о наличие такого вида вооружения. Например, вопрос наличия ядерного оружия у Израиля и КНДР остается открытым.
Россия является лидером по общему запасу ядерного оружия. В исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира говорится, что у нашей страны 5580 боеголовок на 2024 году. У США на 544 меньше. Тройку лидеров замыкает Китай. В общей сложности, в мире больше 12 тысяч боеголовок. В организации отмечают, что оценка носит приблизительных характер, так как ряд стран перестали публиковать официальную статистику.
— Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше, у Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь его безумна, — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме.
Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что сокращение ядерного оружия не выгодно российским интересам, потому что это средство сдерживание возможной агрессии. Он напомнил, что Россия и США до недавнего времени ограничивали развёрнутое стратегическое ядерное вооружение договором СНВ-3.
— Когда Трамп предлагает сокращать количество ядерного оружия России, США и Китая не надо забывать, что есть такие страны как Франция и Великобритания — союзники Вашингтона по НАТО. Поэтому не учитывать их арсенал в арсенале Штатов было бы не разумно. Если и сокращать, то эти страны тоже должны быть привлечены, а пока это всё лозунги от Трампа, — отмечает военный эксперт.
Ещё в 2023 году президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном ядерном разоружение нашей страны: у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят.