Денуклеаризация от Трампа: почему России нельзя отказываться от ядерного оружия

— Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше, у Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь его безумна, — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме.